Stropnik in Kavčič: Sezona bo izredno zanimiva ker so se karte tako premešale

Da bo motoGP sezona 2025 izjemno zanimiva so dirkačev in moštva poskrbeli že pred samim začetkom, kajti kar devet dirkačev je pred novo sezono zamenjalo moštva. A noben prestop ni bil tako odmeven kot prestop Marca Marquez k tovarniškemu moštvu Ducatija, ki je povzročil tudi prestop prvaka Jorgeja Martina k Aprilii.

"Vse skupaj se je pravzaprav začelo že lani pomladi, ko je vse zapletel Marc in potem so se začeli prestopi odvijati kot domine. Res bo zanimivo videti dirkače v povsem novih barvah, na drugih motociklih in z drugačnimi razmerji moči. In kar malce škoda je, da je nastal ta dream team Marca in Pecca, da ne bodo toliko do izraza prišli ostali, ki so pred novo sezono zamenjali moštva," je o prestopni sagi povedal naš dolgoletni moto novinar in komentator dirk David Stropnik .

"Jasno je, da bosta Marc in Pecco tista, ki jim vsi pripisujemo največ možnosti, za zmage, ampak dirkanje je nepredvidljivo, marsikaj se lahko zgodi, kar smo lahko videli na primeru Martina, ki namesto, da bi šel na stezo, je šel v bolnico. Karte so na novo premešane, ka je dobro pa je to, da so se nekateri proizvajalci dvignili v smislu časov, čez zimo so napredovali in sezona bo izredno zanimiva, nič ni odločenega še na začetku," pa je dodal strokovni komentator Peter Kavčič , ki bo tudi v prihajajoči del naše motoGP ekipe.

Med dirkači, ki so ostali v ekipah za katere so dirkali že lani, se je na testiranjih najbolj izkazala Marcov mlajši brat Alex Marquez, ki bo imel tudi to prednost, da bo vozil na zelo podobnem motociklu kot paradna konja Marc in Francesco Bagnaia, saj bodo tudi v tovarniški ekipi Ducatija v prihajajoči sezoni uporabljali lanski motor in, kot vse kaže, tudi okvir motocikla, medtem ko bosta elektronika in vzmetenje novi.

"Alex je bil najhitrejši že na testiranjih po koncu minule sezone in na prvih letošnjih testiranjih na Tajskem, tako da Alex je bil impresiven in navajen je motocikla, kar je mogoče eden izmed minusov za Marca, ki bo vozil motor s katerim je Bagnaia odpeljal več kot 40 dirk, on pa samo na testiranjih," je o Alexu in potencialni težavi za Marca še povedal Stropnik, Kavčič pa je dodal: "Dejstvo je, da je bila za Alexa ljubezen z motorjem takojšnja, že v Barceloni je kliknil z motorjem in to je vrhunska popotnica, sedaj pa je vse od njega odvisno in po mojem mnenju ima v tej sezoni res vrhunske možnosti, da nekaj doseže."