Portugalska odprla motociklistično sezono

Motociklistična sezona se začenja že ta vikend z dirko na Portugalskem. V Portimau bodo tako ljubitelji hitrosti odprli letošnjo sezono. Vse dirke boste tako kot vedno lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. Nestrpno dogajanje na stezi pričakuje tudi španski dirkač Marc Marquez, ki bo na polno napadal vlogo glavnega akterja na motociklu. Petek je rezerviran za proste treninge vseh treh motociklističnih razredov, že v soboto nas čaka prva sprint dirka, kar je novost letošnje sezone. Vse oči pa bodo zagotovo uprte v nedeljsko dogajanje.

icon-expand Marc Marquez FOTO: Twitter

Motociklistično sezona se začenja zdaj. Petkovo dogajanje bodo odprli dirkači vseh treh motociklističnih razredov. Marc Marquez bo poskušal na Hondi zopet postati številka ena. Repsol Honda, najuspešnejša ekipa v tem športu, ni slavila zmage že od dirke v Misanu leta 2021. Španec je tistega leta dosegel tri zmage, ki so tudi edine od osvojitve naslova leta 2019. Marquez pravi, da predsezonska testiranja niso pravi pokazatelj razmer moči in nimajo velikega vpliva na to, kako se bo odvila letošnja sezona. 30-letnik je imel v letih 2021 in 2022 veliko nesreče s poškodbami, letos pa bo poskušal znova postati številka ena. Testiranja v Valencii, Sepangu in Portimau niso bila preveč obetavna, toda že ta vikend bo veliko stvari razjasnjenih. Kaj se lahko zgodi in kaj lahko pričakujemo? Bomo morda dobili novega prvaka? Kdo bo nasledil Francesca Bagnaio?

Marqez na tem portugalskem dirkališču še ni okusil čara zmage. In čeprav se morda zdi to tudi tokrat malo verjetno, je osemkratni svetovni prvak prepričan nasprotno: "Začetek nove sezone je tu, sem spada tudi navdušenje in ta občutek neučakanosti. Imeli smo kar nekaj napornih trenutkov pred sezono, zbirali smo podatke in ustvarjali načrte za prihodnost. Sedaj pa se je treba osredotočiti na začetek sezone in pustiti rezultate testiranj ob strani. Prepričan sem tudi, da bo letošnja novost, sobotna sprint dirka, prinesla navijačem veliko veselja in navdušenja." Kratko in intenzivno dogajanje na stezi bo zagotovo privabilo še več navijačev, ki radi spremljajo motociklistično dogajanje. "Resnično se veselim svoje 11. sezone z ekipo Repsol Honda."