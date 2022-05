Posebna čast za Rossija: njegovo številko 46 bodo upokojili

Legenda razreda motoGP Valentino Rossi se bo vrnil na prizorišče, ki mu je bilo vedno zelo pri srcu. To je bila vedno dirka pred njegovimi zvestimi "tifozi", tako bo tudi letos v Mugellu, ko 29. maja bo na sporedu dirka za VN Italije. Legendarni Italijan bo lahko spremljal, kako bodo upokojili njegovo številko 46. Odgovorni pri Dorni so sporočili, da bo številka 46 umaknjena iz uporabe v razredu motoGP, to je namreč številka, ki je sinonim za devetkratnega svetovnega prvaka in legendo tega športa Rossija.