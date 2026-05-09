'Poškodba je nesrečna, a je prišla ob pravem času'

Sezona se za Marca Marqueza slabša iz dirke v dirko. Potem ko je včeraj razočaral na prvih prostih treningih, je danes v kvalifikacijah vendarle pokazal svoj pravi obraz in zasedel drugo mesto za moštvenim kolegom Francescom Bagnaio. Na sprinterski preizkušnji je znova udarila nesreča, ko je aktualni svetovni prvak v zadnjem krogu lovil preboj na sedmo mesto. Želja je bila očitno premočna, saj je Španca grdo vrglo čez krmilo motocikla, nato pa je grdo treščil ob asfalt.

Padec je seveda pomenil konec sprint dirke za Marqueza, 9-kratni svetovni prvak pa je utrpel tudi zlom stopala, zaradi katerega je njegovega udejstvovanja v Franciji že konec: "Šlo je za veliko nesrečo. Sicer hitrost na srečo ni bila pretirana, a sem vseeno grdo padel. Ob padcu sem si zlomil peto metatarzalno kost v stopalu," je svoje prve misli po nesreči strnil Marquez, ki pa vseeno ostaja optimističen.