Sezona se za Marca Marqueza slabša iz dirke v dirko. Potem ko je včeraj razočaral na prvih prostih treningih, je danes v kvalifikacijah vendarle pokazal svoj pravi obraz in zasedel drugo mesto za moštvenim kolegom Francescom Bagnaio. Na sprinterski preizkušnji je znova udarila nesreča, ko je aktualni svetovni prvak v zadnjem krogu lovil preboj na sedmo mesto. Želja je bila očitno premočna, saj je Španca grdo vrglo čez krmilo motocikla, nato pa je grdo treščil ob asfalt.
Padec je seveda pomenil konec sprint dirke za Marqueza, 9-kratni svetovni prvak pa je utrpel tudi zlom stopala, zaradi katerega je njegovega udejstvovanja v Franciji že konec: "Šlo je za veliko nesrečo. Sicer hitrost na srečo ni bila pretirana, a sem vseeno grdo padel. Ob padcu sem si zlomil peto metatarzalno kost v stopalu," je svoje prve misli po nesreči strnil Marquez, ki pa vseeno ostaja optimističen.
"Poškodba je nesrečna, a je prišla ob pravem času, če se smem tako izraziti. Po Veliki nagradi v Kataloniji sem tako ali tako načrtoval operacijo na desni rami, ki mi spet povzroča ogromno težav," je povedal Španec, ki se je navezal na poškodbo ramena, ki jo je utrpel pred nekaj leti in mu še vedno greni življenje. "Ko vozim motokros, se počutim dobro, v MotoGP-ju pa imam desno roko popolnoma uničeno. Pri takšnih težavah s poškodbo si moraš vzeti dovolj počitka, sicer lahko zadevo zgolj še poslabšaš."
Marquez je sicer na kvalifikacijah pokazal, da še zdaleč ni za na "odpad": "V prvi skupini sem dokazal, da sem še vedno lahko hiter, še vedno znam dirkati, tu ni dvoma. Znam pa tudi delati neumne napake, ko ne vem točno, kaj se dogaja. Pri težavah z živcem, ki jih trenutno trpim, je skoraj nemogoče dirkati. Roka me ne uboga, kar mi onemogoča vožnjo po mojih željah."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.