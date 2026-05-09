Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

'Poškodba je nesrečna, a je prišla ob pravem času'

Le Mans, 09. 05. 2026 19.00 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
Lu.M
Marc Marquez

Današnji dirkaški dan je poleg sprint zmage Jorgeja Martina zaznamoval grozen padec Marca Marqueza. Aktualnega svetovnega prvaka je v zadnjem krogu grdo izstrelilo čez krmilo, sledil je hud trk ob francoski asfalt, ki je na Špancu pustil posledice. Utrpel je namreč zlom stopala, zaradi katerega je že končal z nastopanjem v Franciji, izpustil pa bo tudi naslednjo preizkušnjo v Kataloniji.

Srhljiv padec Marca Marqueza na sprint dirki
Srhljiv padec Marca Marqueza na sprint dirki
FOTO: MotoGP

Sezona se za Marca Marqueza slabša iz dirke v dirko. Potem ko je včeraj razočaral na prvih prostih treningih, je danes v kvalifikacijah vendarle pokazal svoj pravi obraz in zasedel drugo mesto za moštvenim kolegom Francescom Bagnaio. Na sprinterski preizkušnji je znova udarila nesreča, ko je aktualni svetovni prvak v zadnjem krogu lovil preboj na sedmo mesto. Želja je bila očitno premočna, saj je Španca grdo vrglo čez krmilo motocikla, nato pa je grdo treščil ob asfalt.

Padec je seveda pomenil konec sprint dirke za Marqueza, 9-kratni svetovni prvak pa je utrpel tudi zlom stopala, zaradi katerega je njegovega udejstvovanja v Franciji že konec: "Šlo je za veliko nesrečo. Sicer hitrost na srečo ni bila pretirana, a sem vseeno grdo padel. Ob padcu sem si zlomil peto metatarzalno kost v stopalu," je svoje prve misli po nesreči strnil Marquez, ki pa vseeno ostaja optimističen.

Preberi še Marc Marquez po zlomu stopala izpušča dirki v Franciji in Kataloniji

"Poškodba je nesrečna, a je prišla ob pravem času, če se smem tako izraziti. Po Veliki nagradi v Kataloniji sem tako ali tako načrtoval operacijo na desni rami, ki mi spet povzroča ogromno težav," je povedal Španec, ki se je navezal na poškodbo ramena, ki jo je utrpel pred nekaj leti in mu še vedno greni življenje. "Ko vozim motokros, se počutim dobro, v MotoGP-ju pa imam desno roko popolnoma uničeno. Pri takšnih težavah s poškodbo si moraš vzeti dovolj počitka, sicer lahko zadevo zgolj še poslabšaš."

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Marquez je sicer na kvalifikacijah pokazal, da še zdaleč ni za na "odpad": "V prvi skupini sem dokazal, da sem še vedno lahko hiter, še vedno znam dirkati, tu ni dvoma. Znam pa tudi delati neumne napake, ko ne vem točno, kaj se dogaja. Pri težavah z živcem, ki jih trenutno trpim, je skoraj nemogoče dirkati. Roka me ne uboga, kar mi onemogoča vožnjo po mojih željah."

motogp marc marquez padec poškodba operacija

Marc Marquez po zlomu stopala izpušča dirki v Franciji in Kataloniji

24ur.com Marc Marquez po zlomu stopala izpušča dirki v Franciji in Kataloniji
24ur.com Pogačar o odstopu Almeide: Bilo je nevzdržno, danes sem še jaz trpel, kaj šele on
24ur.com Težavam Martina ni videti konca: po zlomu ključnice ga čaka operacija
24ur.com Nesrečni Oliveira po trku s Quartararojem znova na prisilni počitek
24ur.com Carvajal bo po poškodbi križne vezi potreboval operacijo
24ur.com Ranjeni Roglič v Španijo na zmenek z zgodovino
24ur.com Lewandowski s hat-trickom do potrditve prvega mesta Barcelone
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tenma
09. 05. 2026 20.11
Bravo bezeči, čo konkurence ne moraš premagati, jo pa torpediraš. Je vsaj nekaj od rosite odnesel...
Odgovori
0 0
4krogci
09. 05. 2026 19.58
Se Urška iz kmetije je manjkrat noseca kot pa Markez polomljen!
Odgovori
+11
11 0
Jezdimir...hehehe
09. 05. 2026 19.53
Spoka naj v penzijo dokler še lahko hodi po svetu, popolnoma sam si je kriv za vse neumnosti ki jih je brezglavo počel, vse se vrača vse se plača, ni kar tako proglašen za najpodlejšega dirkača v zgodovini moto dirkanja...hehehe
Odgovori
+13
13 0
Tenma
09. 05. 2026 20.11
Spet imaš napad?
Odgovori
0 0
macolagobec
09. 05. 2026 20.29
Je pa Roziko dobro nasadil in ponižal takrat, hehehe. Roziko še danes to čuti, ko gre na vodo.
Odgovori
0 0
oježeš
09. 05. 2026 19.33
Kriv za tak grd padec, je Maquez sam, ko je z nogo udaril v stezo, ga je katapultiralo čez motor. Je pa že moštvu oziroma ekipi napravil ogromno stroškov. Vsak padec, nov motor, ti pa niso poceni.
Odgovori
+12
14 2
Kaktus - x
09. 05. 2026 19.05
Naj končno prepusti sedež mlajšim nadarjenim fantom, ki si želijo zmagovanja ne pa da skoz in skoz ogroža vse okoli sebe. Če se do sedaj ni naučil dirkat se ne bo nikoli!
Odgovori
+11
15 4
Tenma
09. 05. 2026 20.12
Seveda, kot bezeči 🤣
Odgovori
0 0
macolagobec
09. 05. 2026 20.30
Stari se ne da, je stari borec in po tem se loči od mladine.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri
Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Balerinke, ki letos ne smejo manjkati v vaši omari
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
vizita
Portal
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
cekin
Portal
Kaj pomeni bankovec na vetrobranskem steklu avtomobila?
Starši so vas dobro vzgojili, če ne zapravljate denarja za te tri stvari
Starši so vas dobro vzgojili, če ne zapravljate denarja za te tri stvari
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
dominvrt
Portal
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
okusno
Portal
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699