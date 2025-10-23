Svetli način
MotoGP

Poškodba je prehuda, Marquez že končal sezono

23. 10. 2025

J.B.
33

Marc Marquez je opravil dodatni zdravniški pregled v bolnišnici v Madridu, kjer so potrdili, da se španski dirkač ne bo mogel vrniti na stezo do konca sezone. Izpustil bo VN Portugalske, VN Valencie ter prvo testiranje, ki je predvideno za 18. november.

Marc Marquez je kljub predčasnemu koncu sezone osvojil naslov svetovnega prvaka.
Marc Marquez je kljub predčasnemu koncu sezone osvojil naslov svetovnega prvaka. FOTO: MotoGP

Zdravniška ekipa, ki spremlja njegovo okrevanje, je potrdila, da se zlom korakoida in poškodba vezi celita dobro in potekata normalno. Kljub temu bo moral Marc Marquez desno roko štiri tedne popolnoma imobilizirati, kar pomeni, da letos vrnitev na stezo ni mogoča, so sporočili pri Ducatiju. 

"Odkar smo izvedeli za diagnozo, smo vedeli, da so možnosti, da bi Marc nastopil v Valencii in na testiranjih, zelo majhne. Škoda, saj nam je zelo pomembno, da je na stezi, a povsem jasno je, da je prioriteta okrevanje in vrnitev v naslednji sezoni. Odločitev v celoti podpiramo in prepričani smo, da je izogibanje dodatnim tveganjem najboljša izbira za vse. Želimo mu hitro okrevanje in upamo, da se kmalu znova vrne k nam," je povedal generalni direktor ekipe Ducati Corsa Luigi Dall'Igna.

Poškodba desne roke je prehuda, da bi se vrnil že letos.
Poškodba desne roke je prehuda, da bi se vrnil že letos. FOTO: Profimedia

"Ko smo analizirali celotno situacijo, smo se strinjali, da je najbolj primeren, razumen in dosleden korak spoštovati biološki čas okrevanja, tudi če to pomeni, da letos ne bom več tekmoval ali sodeloval na testiranju. Čaka nas težka zima z veliko dela, da mišice povsem obnovim in bom pripravljen na leto 2026. To pa ne sme zasenčiti velikega cilja, ki smo ga dosegli letos: ponovno smo postali svetovni prvaki in kmalu bomo to praznovali skupaj. Hvala vsem navijačem za prijazna sporočila ter Ducatiju in sponzorjem za podporo in razumevanje," pa je dodal Marc Marquez. 

Ducati bo v prihodnjih tednih sporočil, kdo ga bo zamenjal na zadnjih dveh dirkah sezone 2025.

motogp marc marquez poškodba
KOMENTARJI (33)

FIRBCA
23. 10. 2025 13.47
Jezdemirce. Ves kako bi bil svet lepsi, ce ti nebi tu pisaril. Kaj se svoj ego futras zalostno.
ODGOVORI
0 0
Kaktus - x
23. 10. 2025 13.46
+1
Če zadevo malo globlje analiziramo hitro pridemo do zaključka zakaj je MM hvaležen Bezzecchiju, ker kot je bilo razvidno letos ne bi bil več konkurenčen, kar se je jasno videlo na predzadnji dirki. Za prihodnje leto pa mu je poleg Bezzecchija tudi Turek nočna mora, če bo le Yamaha vsaj približno konkurenčna, na enakih motorjih vsi vemo da bi ga Turek pojedel.
ODGOVORI
1 0
abcde1234
23. 10. 2025 13.22
-3
Bravo, odlična novica. Brezveze, da bi zaradi sponzorjev reskiral svoje že tako ali tako načeto zdravje. Lep odmor, Champ. Naslednje leto pa po desetko! Preostale dirke bodo pa itak zmagali Fernandez, Acosta, Alex Marquez ali Aldeguer. Bezzecchi ni vreden omembe, je kotaleča in zaletava ovira na stezi, upam, da mu dajo na dirko 27 long lap-ov.
ODGOVORI
3 6
Jezdimir...hehehe
23. 10. 2025 13.32
+1
Preber svoj zmazek mogoče boš pol dojel kolk si žleht...hehehe
ODGOVORI
4 3
romanjenko
23. 10. 2025 13.17
-3
Želim mu čimprejšnje okrevanje.
ODGOVORI
2 5
Jezdimir...hehehe
23. 10. 2025 13.11
+7
Bezzecchi pelje tako hitro motor kot Markec niti sanjati ne upa, s Toprakom bosta prihodnje leto krojila vrh, brez debate...hehehe
ODGOVORI
10 3
abcde1234
23. 10. 2025 13.17
-2
Tvoje mnenje je glih tolko vredno ko en pasji drekec sredi Ljubljane.
ODGOVORI
4 6
Jezdimir...hehehe
23. 10. 2025 13.31
+0
Resnica boli...hehehe
ODGOVORI
3 3
Mean Cat
23. 10. 2025 13.01
-7
Men je smesn kk bežeči pele naprej rosi stajling👉 z frizuro....in tistm uhani in podobno.
ODGOVORI
3 10
abcde1234
23. 10. 2025 13.02
-6
Podrepnik, kaj pa drugega. Sej jezdić pa naprej fura to njegovo zlobo in prepirljivost.
ODGOVORI
4 10
Jezdimir...hehehe
23. 10. 2025 13.05
+6
Neki zaudarja izpod vajine deke...hehehe
ODGOVORI
9 3
abcde1234
23. 10. 2025 13.07
-7
Evo ga smrdljivca
ODGOVORI
1 8
Jezdimir...hehehe
23. 10. 2025 13.12
+4
Vsi te zavohajo brez da se hvališ...hehehe
ODGOVORI
6 2
abcde1234
23. 10. 2025 13.21
-4
Vsi te zavohajo brez da vališ krivdo na druge, jezdić
ODGOVORI
1 5
Jezdimir...hehehe
23. 10. 2025 13.30
+1
Žlehtnoba, zgazim te kot čik na cesti, brez debate...hehehe
ODGOVORI
3 2
Tenma
23. 10. 2025 12.59
-5
Bravo bezeki, si se le nekaj od akademije naučil.
ODGOVORI
3 8
abcde1234
23. 10. 2025 12.55
-7
Bežečega bo prvo opral povprečni Fernandez, če pa bo KTM v formi, pa ga Acostadeklasira za pol kroga. Da o španskih supertalentih Aldeguerju ali Alex Marquezu sploh ne govorimo. Bezz me spominja na Bastianinnija - nekaj zmag, pol pa tema.
ODGOVORI
2 9
Jezdimir...hehehe
23. 10. 2025 13.04
+6
Hahaha, cviljenje ponižanega Korla, neprecenljivo...hehehe
ODGOVORI
8 2
abcde1234
23. 10. 2025 13.15
-3
Korl je zate Bog i batina, to ti je menda jasno, zlobnež.
ODGOVORI
2 5
Jezdimir...hehehe
23. 10. 2025 13.30
+1
Žlehtnoba, zgazim te kot čik na cesti, brez debate...hehehe
ODGOVORI
3 2
Jezdimir...hehehe
23. 10. 2025 12.54
+5
Penzija vabi, itak ne bo več konkurenčen, Ducatija je že zafural tako kot pred leti Hondo, spominjali se ga bomo kot največjega podleža vseh časov med vsemi dirkači moto športa, brez debate...hehehe
ODGOVORI
10 5
Astor15
23. 10. 2025 12.58
-5
Zopet mešaš Rossija z MM, brez debate...hehehe
ODGOVORI
3 8
Jezdimir...hehehe
23. 10. 2025 13.08
+6
Mešaš in ublaš ti na Rossija, brez debate...hehehe
ODGOVORI
7 1
Mean Cat
23. 10. 2025 12.45
-10
bravo bežeči ......dva dolga kroga sta te koštala, da mogoče kaj še lahko zmagaš do konc sezone.
ODGOVORI
1 11
abcde1234
23. 10. 2025 12.24
-8
Bravo, odlična novica. Brezveze, da bi zaradi sponzorjev reskiral svoje že tako ali tako načeto zdravje. Lep odmor, Champ. Naslednje leto pa po desetko! Preostale dirke bodo pa itak zmagali Fernandez, Acosta, Alex Marquez ali Aldeguer. Bezzecchi ni vreden omembe, je kotaleča in zaletava ovira na stezi, upam, da mu dajo na dirko 27 long lepov.
ODGOVORI
3 11
Jezdimir...hehehe
23. 10. 2025 13.14
+2
No važno da vama je toplo pod deko...hehehe
ODGOVORI
4 2
