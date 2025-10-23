Poškodba je prehuda, Marquez že končal sezono

Zdravniška ekipa, ki spremlja njegovo okrevanje, je potrdila, da se zlom korakoida in poškodba vezi celita dobro in potekata normalno. Kljub temu bo moral Marc Marquez desno roko štiri tedne popolnoma imobilizirati, kar pomeni, da letos vrnitev na stezo ni mogoča, so sporočili pri Ducatiju.
"Odkar smo izvedeli za diagnozo, smo vedeli, da so možnosti, da bi Marc nastopil v Valencii in na testiranjih, zelo majhne. Škoda, saj nam je zelo pomembno, da je na stezi, a povsem jasno je, da je prioriteta okrevanje in vrnitev v naslednji sezoni. Odločitev v celoti podpiramo in prepričani smo, da je izogibanje dodatnim tveganjem najboljša izbira za vse. Želimo mu hitro okrevanje in upamo, da se kmalu znova vrne k nam," je povedal generalni direktor ekipe Ducati Corsa Luigi Dall'Igna.
"Ko smo analizirali celotno situacijo, smo se strinjali, da je najbolj primeren, razumen in dosleden korak spoštovati biološki čas okrevanja, tudi če to pomeni, da letos ne bom več tekmoval ali sodeloval na testiranju. Čaka nas težka zima z veliko dela, da mišice povsem obnovim in bom pripravljen na leto 2026. To pa ne sme zasenčiti velikega cilja, ki smo ga dosegli letos: ponovno smo postali svetovni prvaki in kmalu bomo to praznovali skupaj. Hvala vsem navijačem za prijazna sporočila ter Ducatiju in sponzorjem za podporo in razumevanje," pa je dodal Marc Marquez.
Ducati bo v prihodnjih tednih sporočil, kdo ga bo zamenjal na zadnjih dveh dirkah sezone 2025.
