Poškodba je prehuda, Marquez že končal sezono

Zdravniška ekipa, ki spremlja njegovo okrevanje, je potrdila, da se zlom korakoida in poškodba vezi celita dobro in potekata normalno. Kljub temu bo moral Marc Marquez desno roko štiri tedne popolnoma imobilizirati, kar pomeni, da letos vrnitev na stezo ni mogoča, so sporočili pri Ducatiju.

"Odkar smo izvedeli za diagnozo, smo vedeli, da so možnosti, da bi Marc nastopil v Valencii in na testiranjih, zelo majhne. Škoda, saj nam je zelo pomembno, da je na stezi, a povsem jasno je, da je prioriteta okrevanje in vrnitev v naslednji sezoni. Odločitev v celoti podpiramo in prepričani smo, da je izogibanje dodatnim tveganjem najboljša izbira za vse. Želimo mu hitro okrevanje in upamo, da se kmalu znova vrne k nam," je povedal generalni direktor ekipe Ducati Corsa Luigi Dall'Igna.