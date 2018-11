Poškodovani Lorenzo ne bo obupal: Nisem sam kriv, da sem se znašel v tej situaciji

Jorge Lorenzo, ki je v letošnji sezoni trikrat ugnal vso konkurenco v elitnem razredu motoGP (Mugello, Katalonija in Spielberg), je bil v zaključku letošnje sezone prikrajšan za boj za najvišja mesta. Petkratni svetovni prvak je namreč grdo padel v prvem zavoju dirke za VN Aragonije in si zlomil kost v stopalu. Po operaciji se je ekspresno znova usedel na motocikel, a nato spektakularno padel še na prostem treningu pred VN Tajske, kjer si je poškodoval zapestje. Čeprav je nepopustljiv borec in se je kar dvakrat poskušal vrniti v svetovno prvenstvo (Japonska in Malezija, op. p.), je sedaj vendarle ugotovil, da ni vredno tvegati zdravja za povprečen rezultat, ki bi ga bil v trenutnem stanju sposoben doseči. "Sem v težkem položaju, sem zelo razočaran, saj nisem pričakoval, da bom toliko časa okreval. V Sepang sem pripotoval z željo, da mi uspe dober rezultat. Dirkališče mi je zelo všeč, za nameček pa je Ducati vedno konkurenčen na tej dirke. Žal v petek nisem našel pravih občutkov in res je bilo zahtevno sedeti na motociklu. Ni bilo smisla, da bi nadaljeval z dirkaškim koncem tedna," je po končani dirki za VN Malezijo, katero je dobil svetovni prva Marc Marquez, povedal Lorenzo.

Marquez in skrivnostna tehnična okvara

Lorenzo tudi dodaja, da se je v težkem položaju znašel predvsem zaradi krivde drugih. Spomnimo, po dirki v Aragoniji je za padec obtožil Marqueza, ki naj bi mu v prvem zavoju zaprl idealno linijo in ga zrinil na umazani del steze, kjer pa ni bilo dovolj oprijema, da bi lahko Jorge preprečil padec in poškodbo stopala. A veliko več težav, kot stopalo, Špancu povzroča zapestje. To pa si je poškodoval na Tajskem zaradi skrivnostne tehnične okvare njegovega Ducatija, ki ga je pri visoki hitrosti brez opozorila katapultiral v zrak."Ne smete pozabiti, da nisem sam kriv, da sem se znašel v tej situaciji. Spomnite se, da sem se po padcu v Aragoniji, za katerega nisem bil kriv sam, hitro okreval, da sem lahko nastopil na dirki na Tajskem. Tam sem potem padel zaradi tehnične okvare na motociklu in si poškodoval še zapestje. Želim si dirkati, ker bi rad nazaj pridobil te občutke za naslednjo sezono, saj v letošnji rezultati niso več pomembni. Morda bom okreval do zadnje dirke, a pri takšnih poškodbah ne smeš hiteti in to je napaka, ki sem jo tokrat storil sam," je vseeno priznal izkušeni trikratni prvak elitnega motociklističnega razreda.