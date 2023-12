Acosta: Poskrbel bom, da bodo dirkači navdušeni, da tekmujejo proti meni

Pedro Acosta je pred nekaj tedni z drugim mestom na dirki v Sepangu potrdil naslov prvaka v razredu moto2. Mladi Španec je veljal za favorita za osvojitve naslova, kljub temu pa dodatnega pritiska ni čutil. "Naučil sem se, da ne poslušam besed drugih. Tekom leta sem se poskušal izolirati od komentarjev in pričakovanj ljudstva. Na dirke sem se zmeraj odpravil s ciljem, da se bom imel dobro. Vedel sem, na katere stvari moram biti pozoren, če želim zmagati," je dejal Acosta, ki je imel proti koncu sezone nekaj zanimivih dvobojev z rojakom Ferminom Aldeguerjem . Slednji je na zadnjih štirih dirkah stopil na najvišjo stopničko, kar pa Acoste ni preveč zmotilo. "Zmagali smo prvenstvo tako za dirkače kot tudi za ekipe. Osvojili smo največ pole positionov, zmag in stopničk. Vprašal sem se, kaj več sploh še želim. Na koncu mi ni bilo težko, da sem na zadnjih dveh dirkah prikazal slabšo predstavo, saj mi je to omogočilo testiranje določenih stvari, ki mi jih je ekipa predlagala. Vedno bom storil to, kar je za ekipo najboljše," je dodal 19-letnik.

"Ne moti me, ko me primerjajo z Marcom Marquezom. Na to sem vsekakor ponosen. Ampak Marc Marquez je Marc Marquez, jaz sem pa Pedro Acosta."

Javnost je po koncu sezone prepričana, da se bo Acosta hitro navadil nad tekmovanje v najelitnejšem razredu. Mnogi so tudi mnenja, da ima mladenič vse predispozicije, da postane novi Marc Marquez. "Zelo težko je govoriti o vsem, če si star le 19 let. Tudi primerjave z Marquezom niso povsem na mestu. Gre za drugačno obdobje dirkanja in drugačne motocikle. Seveda sem ponosen, da ljudje govorijo o meni, ampak ostati moram na realnih tleh. Tekmoval bom med najboljšimi in ponosen sem, da dirkam z Marquezom, Francescom Bagnaio in Jorgejem Martinom. To so dirkači, ki so se že dokazali. V sezono se bom podal brez pričakovanj in poskušal ostati miren," je zaključil Acosta.