Poslavlja se najstarejši dirkač v karavani, zimzeleni Aleix Espargaro

OGLAS

Pred dobrega pol leta je Aleix Espargaro prav na dirkališču v Montmeloju oznanil, da bo letošnja sezona njegova zadnja v elitnem razredu motociklističnega prvenstva. Od kariere dirkača se bo poslovil prav pred domačim občinstvom, saj je katalonsko dirkališče, ki namesto Valencie gosti zadnjo dirko sezone, le slabih deset kilometrov od njegovega rodnega Granollersa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Espargaro je bil najmlajši dirkač, ki je osvojil špansko državno prvenstvo 125cc. To mu je uspelo leta 2004, sledil je prestop v svetovno motociklistično prvenstvo. Leta 2009 so mu v ekipi Campetella ponudili mesto v elitnem razredu, nato pa ponudbo preklicali in Katalonec je ostal brez sedeža. To so izkoristili v ekipi Pramac in ga povabili, da za nekaj dirk pokrije odsotnost njihovih dirkačev, pri njih pa je ostal tudi v sezoni 2010. Najboljši rezultat je dosegel v Italiji in Avstraliji, ko je bil osmi, sezono pa je sklenil na skupnem 14. mestu.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Aleix Espargaro je leta 2009 nekajkrat nastopil za ekipo Pramac. icon-picture-layer-2 1 / 2

Naslednjega leta se je preselil v razred moto2 in tam prav na dirki za veliko nagrado Katalonije z ekipo Pons HP40 prišel do prvih stopničk v svetovnem prvenstvu.

V sezoni 2011 je nastopal v razredu moto2, v Montmeloju pa si je stopničke delil z Marcom Marquezom. FOTO: AP icon-expand

V elitni razred je znova napredoval že v sezoni 2012, dirkal je za ekipo Aspar. Tudi tokrat je bil njegov najboljši rezultat osmo mesto, sezono pa je končal na skupno 12. mestu, s 74 točkami pa je postal prvak v točkovanju CRT motociklov. Ta uspeh je ponovil leta 2013, ko je v skupnem seštevku zasedel 11. mesto.

V sezoni 2012 se je vrnil v elitni razred. FOTO: AP icon-expand

Dirkaško kariero je leta 2014 nadaljeval pri poltovarniški ekipi Yamahe, ko si je garažo delil s Colinom Edwardsom. Sezona mu je prinesla kar nekaj uspehov, dosegel je svoj prvi "pole position", na dirki za VN Aragonije pa je bil drugi in je sploh prvič v karieri stal na stopničkah v elitnem razredu. S 126 točkami je v skupnem seštevku zasedel sedmo mesto in znova slavil med dirkači z motocikli CRT, s svojimi predstavami pa si je zagotovil mesto v ekipi Suzukija.

Espargaro je leta 2014 prvič stopil na stopničke v elitnem razredu. FOTO: AP icon-expand

Pri Suzukiju je dirkal ob boku Mavericka Vinalesa in v sezoni 2015 na katalonskem dirkališču prišel do druge zmage v kvalifikacijah, v skupnem seštevku pa končal na 11. mestu. Tudi v naslednji sezoni je ostal pri Suzukiju, njegov najboljši rezultat je bilo četrto mesto v japonskem Motegiju.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

V sezonah 2015 in 2016 je zastopal barve Suzukija. icon-picture-layer-2 1 / 2

Prelomni sezoni 2021 in 2022 Leta 2017 pa se je Espargaro preselil k Aprilii, pri kateri bo tudi sklenil svojo dirkaško kariero. V prvi sezoni na motociklu iz Noaleja je osvojil dve šesti mesti, sezono pa je končal kot 15. Naslednje leto je bila njegova najboljša uvrstitev šesto mesto, skupno pa je zasedel 17. mesto skupnega seštevka. Nič bolj uspešen ni bil niti v sezonah 2019 in 2020.

V sezoni 2017 se je preselil k Aprilii. FOTO: AP icon-expand

Leto 2021 je bilo za Espargaroja in Aprilio prelomno. Leta dela so se očitno obrestovala in motocikel iz Noaleja je postal konkurenčnejši. V Silverstonu je Katalonec slabih sedem let po prvi uvrstitvi na oder za zmagovalce znova stopil na stopničke, nedeljsko dirko je končal kot tretji in s tem dosegel sploh prve stopničke v elitnem razredu za italijanskega proizvajalca. Sezono je sklenil med deseterico, zasedel je skupno osmo mesto.

V Silverstonu je leta 2021 dosegel prve stopničke v razredu motoGP za Aprilio. FOTO: AP icon-expand

Tudi leto 2022 je prineslo prelomnico za navezo Aprilia–Espargaro. V Argentini je dirkaški veteran najprej osvojil "pole position", iz najboljšega startnega položaja pa je v nedeljo ugnal konkurenco in prišel do prve zmage med elito zanj in za Aprilio. Na stopničkah je stal še petkrat, in sicer na Portugalskem, v španskem Jerezu, Franciji, italijanskem Mugellu in na dirki za VN Aragonije, na dirkališču pri Barceloni je osvojil nov "pole position". V skupnem seštevku je zasedel kar četrto mesto.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

V Argentini je pred dvema letoma sploh prvič stopil na najvišjo stopničko. icon-picture-layer-2 1 / 2

Če je v prejšnji sezoni vse do azijske turneje ostajal v igri za naslov, mu to leta 2023 ni uspelo. Sezono je končal na šestem mestu, enkrat je slavil v kvalifikacijah, na stopničke je stopil štirikrat. Nedeljske dirke je med prvimi tremi končal trikrat, na Nizozemskem je bil tretji, v britanskem Silverstonu in katalonskem Montmeloju je slavil zmago, v predmestju Barcelone pa je zmagal tudi na sprinterski dirki.

Lani je Espargaro pred domačimi navijači slavil zmago na nedeljski dirki za VN Katalonije. FOTO: AP icon-expand

Letos je Espargaro zbral dva najboljša startna položaja, in sicer na domači preizkušnji za VN Katalonije v dneh po oznanitvi upokojitve ter v Silverstonu. Obakrat je se je nato na sprintu uvrstil med najboljše tri, na dirkališču pri Barceloni je slavil zmago, v Veliki Britaniji pa je bil tretji, na najnižjo stopničko je stopil še v Katarju in Spielbergu. Nedeljske stopničke mu letos še manjkajo, zadnjo priložnost zanje bo imel prav na domačem terenu, ko se bo v predmestju Barcelone odvila še zadnja dirka sezone, s katero bo Espargaro sklenil dirkaško kariero.

Aleix Espargaro je letos v Barceloni slast zmage že okusil na sprinterski dirki za VN Katalonije FOTO: MotoGP icon-expand