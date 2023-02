Poslednji dan testiranj pred vsemi Marini

Dež, ki je močil prizorišče uradnih motociklističnih testiranj v Maleziji, je zaznamoval jutranje dogajanje na tem standardnem dirkališču, ki vedno znova gosti dirke razreda motoGP. Razmočena steza seveda ni dovoljevala vratolomnih voženj in v takšnem razmerju moči se je najbolje izkazal Španec Jorge Martin, ki je postavil najboljši čas tretjega dne testiranj v Sepangu. Za njim sta se zvrstila rojak Aleix Espargaro in Italijan Marco Bezzecchi, ki je bil vse dni v Maleziji med najhitrejšimi sploh. Ko so razmere postale bolj suhe, so bili tudi časi drugačni. Najboljšega je v zadnjem delu tretjega dne testiranj postavil Italijan Luca Marini, za njim pa sta se zvrstila rojak Francesco Bagnaia in Španec Maverick Vinales.

