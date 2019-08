Potrjeno: Joan Mir bo izpustil VN Avstrije

Suzukijev šef Davide Brivio je ob tem dejal: "Škoda, da Mira tokrat ne bo med nami, a trenutno je najbolj pomembno, da po poškodbi popolnoma okreva. Tveganje za poslabšanje stanje bi bilo preveliko, zato smo se skupaj z njim odločili, da dirko za VN Avstrije izpusti."



Da na dirki ne bo nastopil, obžaluje tudi Joan Mir, ki pravi, da se bo vrnil še močnejši: "Zelo mi je žal, da izpuščam dirko v Spielbergu. Po padcu so me s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer sem na začetku imel nekaj težav z dihanjem. Sedaj je moje stanje bistveno boljše, a še vedno ni optimalno. V Barceloni bom obiskal bolnišnico Dexeus, kjer bom opravil dodatne zdravniške preglede. Prepričati se želim, da je z menoj vse v najlepšem redu. Na dirki v Silverstonu bom še močnejši."



21-letni Španec, za katerega je to premierna sezona v motoGP, je doslej najboljši rezultat zabeležil na domači dirki za VN Katalonije, ko je bil šesti. V skupnem seštevku je trenutno trinajsti. Pri Suzukiju so se odločili, da Mira ne bo nadomestil noben dirkač, tako da bo na VN Avstrije edini ekipni predstavnik Alex Rins.