'Povratek Marqueza na vrh se lahko kosa z dosežki Michaela Jordana'

Pedro Acosta pravi, da bo dolgo pričakovani sedmi naslov svetovnega prvaka Marca Marqueza postavil ob bok športnim ikonam, kot je Michael Jordan. "Že pred nekaj tedni sem dejal, da je jasno, da bo Marc osvojil prvenstvo," je v četrtek pred začetkom dirkaškega vikenda v Barceloni povedal dirkač ekipe Red Bull KTM Factory Racing Acosta.
"Ko pa mu to uspe, bo šlo za enega največjih povratkov športnika v zgodovini športa. To lahko primerjamo z Michaelom Jordanom, ki je sicer vmes odšel v bejzbol in se vrnil v košarko. Mislim, da bo Marc prvi dirkač MotoGP, ki bo lahko sedel za mizo španskih legend, kot so (Rafael) Nadal, (Fernando) Alonso in (Pau) Gasol. Zato menim, da bo to eden največjih povratkov v športu."
Po šestih naslovih v sedmih letih s Hondo je bila Marquezova sanjska kariera postavljena pod vprašaj zaradi zapletov po zlomu roke v Jerezu leta 2020, dvojnega vida in nekonkurenčnega motocikla.
Odkar se je šport leta 1949 začel, še noben dirkač ni ponovno osvojil naslova, potem ko je bil več kot tri leta zapored premagan. Marquez je brez naslova že pet sezon. A po razhodu s Hondo je lani znova obudil kariero s prestopom k ekipi Gresini, nato pa ga je za sezono 2025 podpisala tovarniška ekipa Ducatija.
Do zdaj je Marquez dobil 10 od 14 dirk za veliko nagrado in zadnjih 14 preizkušenj zapored, vključno s sprinti. Zaradi ogromne točkovne prednosti bi lahko imel 32-letnik prvo priložnost za osvojitev letošnjega naslova že prihodnji konec tedna v Misanu, s še šestimi preostalimi dirkami do konca sezone. Svoj niz pa bo skušal nadaljevati v Barceloni - prenos na Kanalu A in VOYO.
