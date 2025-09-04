'Povratek Marqueza na vrh se lahko kosa z dosežki Michaela Jordana'

Pedro Acosta pravi, da bo dolgo pričakovani sedmi naslov svetovnega prvaka Marca Marqueza postavil ob bok športnim ikonam, kot je Michael Jordan. "Že pred nekaj tedni sem dejal, da je jasno, da bo Marc osvojil prvenstvo," je v četrtek pred začetkom dirkaškega vikenda v Barceloni povedal dirkač ekipe Red Bull KTM Factory Racing Acosta.

"Ko pa mu to uspe, bo šlo za enega največjih povratkov športnika v zgodovini športa. To lahko primerjamo z Michaelom Jordanom, ki je sicer vmes odšel v bejzbol in se vrnil v košarko. Mislim, da bo Marc prvi dirkač MotoGP, ki bo lahko sedel za mizo španskih legend, kot so (Rafael) Nadal, (Fernando) Alonso in (Pau) Gasol. Zato menim, da bo to eden največjih povratkov v športu."