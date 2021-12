Pramac Ducati v novo sezono z novim šefom ekipe

Pramac Ducati ima v svojih vrstah izkušenega Johanna Zarcoja, ki je blestel v prvi polovici sezone (štiri druga mesta), in mladega španskega dirkača Jorgeja Martina, ki se lahko pohvali, da je že v krstni sezoni med elito vpisal prvo zmago. Uspelo mu je na VN Štajerske. Za ekipo Pramaca je to bila najboljša sezona med elito, potem ko je Martin zabeležil krstno zmago, Zarco pa je za kratek čas celo vodil v prvenstvu elitnega razreda. Na koncu je izkušeni Francoz sezono zaključil na petem mestu.

Calabresi ima precej izkušenj v vodenju ekip, saj je vodil Pramacovo motoE ekipo od same ustanovitve. "Claudiova rast znotraj naše ekipe je zgodba o spoštovanju in zaupanju, ki ga imam vanj, in prepričan sem, da bo po treh sezonah vodenja ekipe v razredu motoE kos novemu in pomembnemu izzivu," je dejal Pramacov šef Paolo Campinoti.