Pramac utišal govorice: Miller do leta 2020 ostaja na ducatiju

Dogajanje v Spielbergu je bilo zanimivo ne le na stezi, kjer sta izjemno bitko do zadnjih metrov uprizorila Andrea Dovizioso in Marc Marquez , temveč tudi ob njej. Medtem, ko prihodnost poškodovanega Jorgeja Lorenza v ekipi Repsol Honda ostaja nejasna, so nekateri na Špančevo mesto že za naslednjo sezono postavljali Avstralca Jacka Millerja , ki naj bi ga bil Ducati oziroma Pramac pripravljen zamenjati za nekdanjega svetovnega prvaka.

Po tem, ko so iz Bologne namigovanja hitro zanikali, je zdaj nekaj dni po dirki za VN Avstrije prišla še dokončna potrditev: Miller je podaljšal pogodbo s poltovarniško ekipo Pramac Racing in bo zanjo dirkal do konca sezone 2020. To bo zanj tretja sezona na poltovarniškem ducatiju, 24-letnik pa v trenutni sezoni naravnost blesti: v Austinu je prvič v karieri na suhi dirki stopil na stopničke ter osvojil tretje mesto, na stopničkah pa je bil tudi v Brnu.

"Jack je za nas dolgoročna naložba, saj sledi duhu naše ekipe, ki brusi mlade talente v motoGP in jih pripelje v tovarniške ekipe," je zaSky Sport MotoGP že pred objavo novice dejal šef Pramaca Paolo Campinoti. "Upam, da bo vse skupaj z njim čim prej uradno, saj manjkajo le še zadnje podrobnosti. Lorenzo? Kar se tiče nas, smo bili vedno osredotočeni na Jacka, četudi je Lorenzo, jasno, velik šampion. Uradno nam nikoli niso povedali česarkoli, a tudi minimalno zanimanje za nas z njegove strani nam godi. Če želi do nas priti dirkač, kakršen je Lorenzo, to pomeni, da cenijo in dojemajo delo, ki smo ga opravili skozi leta. Ponavljam: ne vemo, da bi bilo karkoli uradno. To so le govorice. Stavimo na Jacka in na koncu koncev ostaja z nami."