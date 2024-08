Pramac Yamaha ponudila rešilno bilko Jacku Millerju

OGLAS

Jack Miller po koncu aktualne sezone v kateri se ni proslavil ostaja brez sedeža pri KTM-u, zato so ga mediji povezovali s selitvijo v razred Superbike, kjer naj bi znova sedel na Ducatija, a se to kot kaže (še) ne bo zgodilo. Sky Italia namreč poroča, da je Miller vse bližje podpisu pogodbe s Pramac Yamaho. Govorice je podpihnilo dejstvo, da sta se avstralski dirkač in njegov menedžer Aki Ajo med dirkaškim vikendom v Silverstonu mudila v garaži Pramaca, ki še išče dirkača, ki bosta v prihodnji sezoni vozila na Yamahah.

Zmagovalec štirih dirk v razredu motoGP je s Pramacom že sodeloval med letoma 2018 in 2020, a je takrat italijansko moštvo dirkalo na Ducatijih. Miller se je takrat pod vodstvom tehničnega direktorja Maxa Bartolinija s katerim bo morebiti znova združil moči, devetkrat uvrstil na oder za zmagovalce. To 29-letnemu Avstralcu sicer ni uspelo že od lanskega aprila, ko se je na VN Španije prvič in edinikrat (upoštevajoč le klasične nedeljske dirke) s KTM-om uvrstil na oder za zmagovalce.

Jack Miller FOTO: AP icon-expand

Španski portal motosans.es že poroča, da je pogodba med Millerjem in Pramacom sicer že sklenjena, a tako Avstralec kot moštvo morebitnega sodelovanja še nista razkrila. V kolikor bo Miller podpisal za Pramac Yamaho, bo v elitnem razredu vozil še na četrtem različnem motociklu, saj je poleg Ducatija in KTM-a, med 2015 in 2017 vozil Hondo. Več bi lahko bilo znanega že ta konec tedna, ko se sezona dirkanja v razredu motoGP nadaljuje z VN Avstrije, na kateri je Miller v letih 2020 in 2022 zasedel tretje mesto.