Lanske dirke razlog za Marquezov optimizem: zbral 66 točk več od Quartararoja

Do konca sezone je še (najmanj) 11 dirk, saj je usoda nekaterih velikih nagrad v Južni Ameriki (VN Argentine) in Aziji (VN Tajske, VN Malezije) še vedno nejasna. Marc Marquezza vodilnim Fabiom Quartararojemzaostaja za okroglih 50 točk, potem ko se je mladi zvezdnik ekipe Petronas Yamaha SRT v uvodnih dirkah povsem otresel oznake "večnega poraženca" in v Jerezu proslavil prvi zmagi v dirkaški karieri razreda motoGP.

Madridski športni časnik AShrabri navijače Marqueza in opozarja, da je bil v minuli sezoni na dirkah, ki so zaenkrat na koledarju, za kar 66 točk uspešnejši od Quartararoja. Na nekaterih dirkališčih, denimo VN Avstrije, VN San Marina, VN Aragonije in VN Valencie, pa bosta za nameček na sporedu dve dirki ...

Kot bi želel upočasniti prihodnost

"Res je, da je bil Quartararo v minuli sezoni novinec, ki še nikoli ni zmagal na nobeni dirki, zdaj pa je zmagal na obeh, na katerih je lahko. A res je tudi, da zmage že prej ni slavil zaradi tega, ker ga je večkrat ustavil Marquez, kot da bi vedel, da želi upočasniti prihodnost,"je na svoji spletni strani zapisal AS.

"Nekajkrat je celo dirkal bolj na silo, kot je bilo to potrebno, saj je bil na pragu naslova in zmage ni potreboval, a tisti ljudožerec, ki ga nosi v sebi, ga je ponesel do napete borbe tudi za drobtinice, kot smo denimo lahko videli na Tajskem na dan, ko so ga osmič okronali za prvaka, šestič v motoGP."

Quartararo zdaj s (težko) oznako favorita

Privrženci motociklizma si manejo roke, saj sta Marquez in Quartararo že lani uprizorila nekaj nepozabnih dvobojev, v katerih je kot po pravilu sicer zmagoval Katalonec. Svojo računico imajo seveda tudi tekmeci, Ducati je bil vedno izvrsten v Avstriji, opozarjaAS, s prebojem na stopničke je povratek med najboljše napovedal tudi legendarni dirkač Yamahe (po koncu sezone bo na njegov sedež sedel ravno Quartararo) Valentino Rossi, "večni" kandidat je tudi njegov moštveni kolega Maverick Vinales ...

"Toda Vinales ni 'killer', (Alex) Rins bo predstavljal grožnjo, ko si bo opomogel po poškodbi rame, (Joan) Mir bo nekega dne eksplodiral, (Francescu) Bagnaii stopničke dolguje že usoda, (Jack) Miller je bomba in KTM se zdi, da je iz dneva v dan boljši ... Do konca je še veliko in to najbolje ve Quartararo, ki je s 50 točkami prednosti pred Marquezom slednjemu odvzel naziv favorita za naslov. Avgusta bomo že vedeli več,"dodaja AS, mi pa vam spodaj ponujamo vrhunce lanskih velikih nagrad z dirkališč, ki jih bo karavana letos še obiskala. Marquez, kot že rečeno, je zbral 66 točk več od trenutno vodilnega Quartararoja ...

VN Francije: Marquez (1. mesto/25 točk)/Quartararo (8. mesto/8 točk)