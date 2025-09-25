'Pred dvema letoma si nisem predstavljal, da bom še kdaj v takšni formi'

"Pred dvema letoma si nisem mogel niti predstavljati, da bom še kdaj v takšni formi." S temi besedami je Marc Marquez opisal svojo pot od pekla do raja v zadnjih petih sezonah. V nedeljo bo imel na Veliki nagradi Japonske prvo zaključno žogico za osvojitev devetega naslova svetovnega prvaka. 32-letni Španec se je resno spogledoval z upokojitvijo, a se je pred tem želel prepričati, ali se še lahko bori z najboljšimi. Zapustil je Hondo, se odpovedal plačilu in poskrbel za največji povratek v zgodovini motoGP.

Marc Marquez je ob prihodu na Japonsko prejel topel sprejem. 11 let je bil član Honde, z njo osvojil pet naslovov v motoGP, zato so ga Japonci vzeli za svojega. V njemu ljubemu Motegiju bi lahko že pet dirk pred koncem sezone osvojil deveto lovoriko.

Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem. FOTO: 24ur.com icon-expand

"Vsi o tem govorijo in telo čuti napetost, da se nekaj velikega lahko zgodi. A ne bo lahko osvojiti treh točk več od Alexa (Marqueza), ki je drugi v prvenstvu in je zelo hiter. Če mi ne uspe tu, bom imel novo priložnost v Indoneziji," žogico umirja vodilni v svetovnem prvenstvu. Pot do vrnitve na motociklistični prestol je bila vse prej kot lahka. Zadnji naslov je osvojil leta 2019 nato pa se je začela nočna mora. "Osvojil sem štiri zaporedne naslove. Misil sem, da sem nepremagljiv, da se mi nič ne more zgoditi," je povedal Marquez.

"Največja napaka je bila, da sem se prehitro vrnil na motocikel. A zakaj sem se vrnil? Bil sem preveč samozavesten, zato sem verjel, da se nič ne more zgoditi," se je nazaj ozrl osemkratni prvak. Ko se je nato leta 2021 le vrnil v motociklistično karavano, pa nov šok. "Nisem se počutil dobro. Nisem mogel dobro dirkati, roko sem čudno čutil. Ugotovili smo, da imam kost zarotirano. Ves dan me je grozno bolelo in to je bilo najtežje obdobje." Po zadnji operaciji je to odpravil, a je bil z nekonkurenčno Hondo ves čas na tleh. "Želel sem izvedeti, ali sem še konkurenčen. Da bi to ugotovil, sem moral najti najboljši motocikel, kar je bil Ducati. Dirkal sem brezplačno, le da bi si dokazal, da sem še lahko koonkurenčen."

MotoGP na VOYO FOTO: 24ur.com icon-expand

Lani je z Gresini Ducatijem znova našel prave občutke in samozavest, ki jo je letos v tovarniški ekipi Ducati unovčil. "Kako se borim za naslov prvaka, tega nihče ne bi uspel napovedati." Kot tudi to, da bo njegov največji tekmec brat Alex. "Če ne bi bilo mene, bi Alex vodil v prvenstvu. Morda mi ne bi, če bi čas zavrteli nazaj, svetoval, naj pridem h Gresiniju," se je pošalil Marc. Da bi v nedeljo postal prvak, mora osvojiti tri točke več od brata. Ne glede no, kdaj bo osvojil deveti naslov svetovnega prvaka, pa pravi: "Ko se bom upokojil, bom vedel, da sem storil vse."