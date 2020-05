Pred naslednjo virtualno dirko vrata odprlo tudi 'pravo' dirkališče Misano

Na Apeninskem polotoku so namigovali, da bi se lahko rojakom na vzhodni obali pridružil tudi legendarni Valentino Rossi, a se to ni zgodilo. Rossi sicer od omilitve ukrepov redno trenira na domačem dirkališču, tako imenovanem Ranču v Tavullii.

Pred četrto virtualno dirko, tokrat se bodo dirkačem motoGP pridružili tisti, ki nastopajo v razredu motoE, nove dobre novice za ljubitelje motociklizma. Michele Pirro (Ducati), Enea Bastianini(Italtrans Racing), Nicolo Bulega(Federal Oil Gresini Moto2) in Matteo Ferrari(Trentino Gresini MotoE) so se skupaj s še nekaterimi italijanskimi rojaki v četrtek podali na stezo "pravega" dirkališča Misano in kot prvi po razglasitvi pandemije novega koronavirusa odpeljali nekaj krogov.

Dirkališče, ki nosi ime po pokojnemu Marcu Simoncelliju, je v četrtek prvič po sredini marca odprlo svoja vrata, skupno pa je nastopilo 13 dirkačev. To je bil nov dokaz sproščanja ukrepov na Apeninskem polotoku, kjer profesionalni športnikom zdaj dovoljujejo vsakodnevno treniranje. Kolegom iz motociklističnega prvenstva sta družbo delala tudi veteran Mattia Pasiniin testni dirkač Aprilie Lorenzo Savadori, je poročala uradna spletna stran prvenstva motoGP.

"Uporaba mask, sanitetnih izdelkov in socialno distanciranje so bili ključnega pomena skozi ves dan v Misanu, kjer so dirkači močno pohvalili nov asfalt," so zapisali na motoGP.com, ob tem pa vse ljubitelje motociklizma povabili k ogledu že četrte virtualne velike nagrade, ki jo boste lahko v nedeljo (17. maja) ob 15. uri pospremili na naši spletni strani.