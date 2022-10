Kvalifikacije pred VN Malezije: na stezi moto3

Tudi na drugem prostem treningu je bil v ospredju Foggia s časom 2:12.348, drugo mesto je zasedel Španec David Munoz, tretji je bil še en Španec Ivan Ortola. Prvak v tem razredu je že znan, to je Izan Guevara, ki ima že neulovljivo točkovno prednost pred tekmeci pred zaključkom sezone. Guevara je bil peti na prvem in 15. na drugem prostem treningu. Sobota je ponudila podobne razmere na stezi v Sepangu, kot so jih dirkači najšibkejšega razreda pričakali uvodni dan dirkaškega dogajanja na predzadnji dirki sezone. Skozi počasnejšo skupino so se med najboljše prebili kar trije Japonci: Rjuseji Jamanaka, Kaioto Toba in Taijo Furusato, kot četrti z vstopnico med najhitrejše pa se je lahko pohvalil še Avstralec Joel Koelso.