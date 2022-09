Pred VN Japonske: uvodni prosti trening razreda MotoGP

Mrtvi tek Fernandeza in Ogure za naslov prvaka v moto2

Podobno kot v elitnem motociklističnem razredu se tudi v srednjem razredu moto2 v zaključku sezone odvija prava bitka za naslov svetovnega prvaka. Razlika med trenutno vodilnim Augustom Fernandezom (Red Bull KTM Ajo) in njegovim najbližjim zasledovalcem, Japoncem Aijem Oguro (IDEMITSU Honda Team Asia), znaša pičlih sedem točk (214:207). Tretjeuvrščeni Aron Canet (Flexbox HP40) tudi ni brez možnosti za naslov prvaka, saj za rojakom Fernandezom zaostaja za 37 točk.

Če sta prvoomenjeni in japonski dirkač na uvodnem prostem treningu pred nedeljsko dirko za VN Japonske potrdila dobro formo s prvim oziroma četrtim mestom, je bil Canet nekoliko zadržan in z zaostankom slabe sekunde in pol zasedel zanj skromno 15. mesto. Tokrat je na tretjem mestu končal izjemno nadarjeni Pedro Acosta, sicer Fernandezov moštveni kolega, najhitrejšo peterico pa je zaokrožil češki predstavnik Filip Salač (Gresini Racing Moto2).

V moto3 najbolje kaže Guevari

V najšibkejšem razredu pet dirk pred koncem sezone ne gre tako na tesno kot v moto2 in MotoGP. V skupnem seštevku trenutno vodi Izan Guevara (Autosolar GASGAS Aspar Team), ki ima pred drugouvrščenim in obenem moštvenim kolegom Sergijem Garcio 33 točk prednosti (229:196).