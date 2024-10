Pred VN Tajske: Prvi prosti trening pripadel Bezzecchiju, na vrsti je drugi

Pred najboljšimi motociklisti sveta so še tri dirke do konca izjemno razburljive sezone. Tokrat gre za VN Tajske, kjer bi lahko trenutno vodilni dirkač prvenstva motoGP Jorge Martin še nekoliko povečal prednost pred najbližjim zasledovalcem in hkrati branilcem naslova Francescom Bagnaio. Prvi prosti trening je dobil Italijan Marco Bezzecchi, na VOYO pa lahko pravkar v živo pospremite še drugi prosti trening.