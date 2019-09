Predčasno slovo: Mika Kallio bo zamenjal Johanna Zarcoja

Že pred časom je postalo jasno, da Johann Zarco po koncu sezone zapušča KTM. Sedaj pa so pri avstrijskem moštvu postregli z informacijo, da je do Francozovega odhoda prišlo predčasno. Do konce sezone ga bo nadomeščal Finec Mika Kallio.

Johann Zarco se predčasno poslavlja od ekipe KTM. FOTO: motoGP Kariera Johanna Zarcojana KTM-ovem dirkalniku se tako zaključuje po le 13 odpeljanih dirkah. 29-letnika bo nadomestil dosedanji testni dirkač ekipe Mika Kallio, ki pa ima z elitnim razredom že kar nekaj izkušenj. Finski dirkač je leta 2009 v motoGP debitiral kot dirkač ekipe Ducati, v kateri je preživel dve sezoni. Nato se je vrnil v razred moto2, v zadnjih letih pa si je kruh služil kot testni dirkač. S povabili je od leta 2016 dalje sedemkrat nastopil na dirkah elitnega razreda. Če se bo 36-letnik do konca sezone dovolj izkazal, bi mu znali pri KTM-u celo ponuditi mesto stalnega dirkača za leto 2020. V igri za ta položaj se sicer najbolj omenja Pola Espargaroja. Kallio je doslej v vseh razredih 49-krat stal na stopničkah za zmagovalce, od tega je 16-krat tudi slavil končno zmago.