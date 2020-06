Predlog za prisotnost gledalcev zavrnjen: Jerez dokončno za 'zaprtimi vrati'

Potem ko je županja občine Jerez Mamen Sanchez prejšnji teden španske oblasti in organizatorja motoGP dirk Dorno pozvala k sestanku, kjer bi razpravljali o morebitni prisotnosti gledalcev, so zdaj organizatorji sporočili, da so se vse vpletene strani soglasno odločile, da gledalcev v Jerezu ne bo.

icon-expand Dirki v Jerezu (VN Španije in VN Andaluzije) bosta potekali za zaprtimi vrati FOTO: AP Danes je motociklistični svet obšla novica, v kateri organizatorji dirke v Jerezu sporočajo, da so se andaluzijska vlada, mestni svet Jereza in Dorna soglasno odločili, da na prizorišču prvih dveh dirk karavane motoGP letošnje sezone v Jerezu ne bo prisotnih gledalcev. Prva bo na sporedu 19. julija, druga pa 26. julija. V kolikor bi si organizatorji v Jerezu na tribunah želeli videti gledalce (tudi ob upoštevanju priporočil zdravstvenih organizacij bi jih lahko na tribune spravili precej), bi to precej podražilo stroške organizacije dirke. Poleg tega se je v Španiji znova malce povzpela številka novo okuženih z novim koronavirusom, vključno z območjem v okolici Aragona in Malage, kar je bil dodaten razlog, da so se organizatorji odločili za dirko za 'zaprtimi vrati'.