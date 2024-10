Predzadnje prizorišče sezone: Bagnaia ali Martin?

E.K.P., A.M.

Napet boj za naslov svetovnega prvaka motoGP se ta konec tedna nadaljuje v Maleziji. Jorge Martin ima pred branilcem naslova Francescom Bagnaio 17 točk prednosti in lahko, v primeru napake Italijana, že to nedeljo osvoji prvenstvo. V Sepangu bodo dirkači aktivni že v noči s četrtka na petek, ko so na sporedu prosti treningi, ki jih lahko v živo pospremite na VOYO.