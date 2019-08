Ko odločajo milimetri: Dovizioso in Marquez ponovila napet dvoboj izpred dveh sezon

"Imel sem boljši oprijem na desni strani gume, zato sem ga lahko prehitel na ciljni ravnini, toda on je zaviral nekoliko bolje in v prvem ovinku sem bil predolg. V tem (tretjem) ovinku nisem mogel zavirati pozneje kot je on, zato nisem niti pomislil, da bi ga prehitel, poleg tega je hitro zapeljal iz tega počasnega ovinka. Hitreje je pospešil in rekel sem si ok, da je vsega konec, saj se ne morem boriti z njim, ker ni drugega podobnega ovinka. K sreči pa sem imel v naslednjem ovinku več oprijema," se VN Avstrije spominjaAndrea Dovizioso. "Čakal sem na Andreo, saj sem vedel, da ima boljši oprijem v desnih ovinkih. Mislil sem, da bo že v drugem ovinku, ki se vzpenja, zmanjšal zaostanek," pa se letošnjega Spielberga "spominja" Marc Marquez.