Mokra steza za Quilesa ni predstavljala ovire na poti do tretje zmage

Že po ogrevanju razreda motoGP je bilo po temnih oblakih jasno, da je le še vprašanje časa, kdaj bo v Le Mansu začelo deževati. In dež je začinil že prvo dirkaško dejanje dneva - preizkušnjo razreda moto3.

Na mokri stezi smo že v uvodnih krogih videli veliko padcev, v zahtevnih razmerah pa se je najbolje znašel vodilni v svetovnem prvenstvu Maximo Quiles. Španec je vnovič pokazal svoje mojstrstvo in se takoj prebil v vodstvo, nato pa se le še oddaljeval od ostalih dirkačev.

Še najbolje je stik z njim ohranjal Španec Adrian Fernandez, ki je za drugo mesto obračunaval z Marcom Morellijem. Argentinec se je že prebil mimo zmagovalca sobotnih kvalifikacij, v četrtem krogu pa je plačal davek zahtevnih razmer in zdrsnil v pesek. Po njegovem padcu je na tretjem mestu kljub kazni dolgega kroga vztrajal Matteo Bertelle.