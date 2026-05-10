Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP
Zgodba se razvija

Mokra steza za Quilesa ni predstavljala ovire na poti do tretje zmage

Le Mans, 10. 05. 2026 11.55 pred 50 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Maximo Quiles

Španski dirkač razreda moto3 Maximo Quiles v Le Mansu še naprj dokazuje, da je letos v izjemni formi. Blestel je tudi na mokri stezi in si suvereno pridirikal tretjo letošnjo zmago, na stopničke sta stopila še Adrian Fernandez in Matteo Bertelle.

MotoGP - VN Francije
MotoGP - VN Francije
FOTO: VOYO

Že po ogrevanju razreda motoGP je bilo po temnih oblakih jasno, da je le še vprašanje časa, kdaj bo v Le Mansu začelo deževati. In dež je začinil že prvo dirkaško dejanje dneva - preizkušnjo razreda moto3. 

Na mokri stezi smo že v uvodnih krogih videli veliko padcev, v zahtevnih razmerah pa se je najbolje znašel vodilni v svetovnem prvenstvu Maximo Quiles. Španec je vnovič pokazal svoje mojstrstvo in se takoj prebil v vodstvo, nato pa se le še oddaljeval od ostalih dirkačev. 

Še najbolje je stik z njim ohranjal Španec Adrian Fernandez, ki je za drugo mesto obračunaval z Marcom Morellijem. Argentinec se je že prebil mimo zmagovalca sobotnih kvalifikacij, v četrtem krogu pa je plačal davek zahtevnih razmer in zdrsnil v pesek. Po njegovem padcu je na tretjem mestu kljub kazni dolgega kroga vztrajal Matteo Bertelle.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do konca dirke med prvimi tremi ni več prišlo do sprememb. Quiles je prišel še do tretje letošnje zmage, druge zaporedne, Fernandez je še drugič zapored osvojil drugo mesto, za Bertelleja pa so bile to prve letošnje stopničke.

Quiles je z novim slavjem svojo prednost v svetovnem prvenstvu povišal na 46 točk pred Fernandezom. Tretji Alvaro Carpe, ki je dirko v Le Mansu končal na tleh, zaostaja že za 62 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
moto3 moto2 vn francije le mans

Ogrevanje pripadlo Martinu, steza v Le Mansu pa že namočena

24ur.com Vietti do velike zmage na domači dirki v moto2, Rueda najhitrejši v moto3
24ur.com Marquezov učenec Quiles do prve zmage v moto3, v moto2 slavil Gonzalez
24ur.com Maximo Quiles zmagovalec dirke moto3, Holgado slavil v moto2
24ur.com V moto3 Špance navdušil Quiles, v moto2 drugič zapored na vrhu Avstralec Agius
24ur.com Dan za kvalifikacije: Bagnaia najhitrejši v Assnu
24ur.com Almansa za las slavil v moto3, kaotično dirko moto2 dobil Gonzalez
24ur.com Moreira z novo zmago zelo blizu naslova prvaka, Quiles pred vsemi v najšibkejšem
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699