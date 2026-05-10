Mokra steza za Quilesa ni predstavljala ovire na poti do tretje zmage

Že po ogrevanju razreda motoGP je bilo po temnih oblakih jasno, da je le še vprašanje časa, kdaj bo v Le Mansu začelo deževati. In dež je začinil že prvo dirkaško dejanje dneva - preizkušnjo razreda moto3.
Na mokri stezi smo že v uvodnih krogih videli veliko padcev, v zahtevnih razmerah pa se je najbolje znašel vodilni v svetovnem prvenstvu Maximo Quiles. Španec je vnovič pokazal svoje mojstrstvo in se takoj prebil v vodstvo, nato pa se le še oddaljeval od ostalih dirkačev.
Še najbolje je stik z njim ohranjal Španec Adrian Fernandez, ki je za drugo mesto obračunaval z Marcom Morellijem. Argentinec se je že prebil mimo zmagovalca sobotnih kvalifikacij, v četrtem krogu pa je plačal davek zahtevnih razmer in zdrsnil v pesek. Po njegovem padcu je na tretjem mestu kljub kazni dolgega kroga vztrajal Matteo Bertelle.
Do konca dirke med prvimi tremi ni več prišlo do sprememb. Quiles je prišel še do tretje letošnje zmage, druge zaporedne, Fernandez je še drugič zapored osvojil drugo mesto, za Bertelleja pa so bile to prve letošnje stopničke.
Quiles je z novim slavjem svojo prednost v svetovnem prvenstvu povišal na 46 točk pred Fernandezom. Tretji Alvaro Carpe, ki je dirko v Le Mansu končal na tleh, zaostaja že za 62 točk.
