PRENOS V ŽIVO: Bitka za otok se nadaljuje: Kdo bo najhitrejši na tretjem treningu?

Čeprav je naslov svetovnega prvaka za sezono 2018 že oddan Marcu Marquezu, pa to še ne pomeni da je bojev v razredu motoGP konec. V igri je še vedno naslov podprvaka, za katerega se borita Andrea Dovizioso(194 točk) in Valentino Rossi(185). A ne le to, vsak dirkač si želi zmage in to so nenazadnje potrdili tudi na prvih dveh prostih treningih. Na prvem je bil najhitrejši Maverick Vinales, na drugem pa Andrea Iannone, ki je še enkrat več potrdil dobro formo Suzukija v letošnji sezoni. Odlično se na domačem asfaltu počuti tudi edini avstralski dirkač Jack Miller, ki je bil na obeh treningih med najhitrejšimi tremi. Nekoliko zadržano je na Phillip Islandu začel Marc Marquez, ki je postavil šesti in sedmi čas, ob enem pa še vknjižil 19. padec v letošnji sezoni. Španec se nikoli ne znajde v deželi tam spodaj, če le teden dni prej, osvoji naslov svetovnega prvaka. V letih 2014 in 2016, ko je obakrat naslov med elito potrdil v Motegiju, je nato na naslednji dirki na Phillip Islandu končal v pesku in brez točk. Na idiličnem avstralskem otočku smo bili sicer v zadnjih sezonah priča izjemnim dirkam. Vselej se je velika skupina dirkačev borila za zmago in ljubitelji motociklizma si nadejajo, da bo tudi to nedeljo tako.

Zanimivo pa ne bo zgolj v razredu motoGP. V razredu moto2 lahko Francesco Bagnaiaže ta konec tedna potrdi naslov svetovnega prvaka. Italijan ima trenutno 37 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Miguelom Oliveiro. In če bo po končani dirki za VN Avstralije, ta prednost večja od 50-ih točk, bo popularni 'Pecco' postal še drugi dirkač iz znamenite akademije VR46, ki bi osvojil naslov svetovnega motociklističnega prvaka. Najbolj napeto pa je v boju za naslov prvaka v razredu moto3, kjer ima Jorge Martinsamo točko prednosti pred Marcom Bezzecchijemin obeta se še en zanimiv boj za zmago v najšibkejšem tekmovalnem razredu. Ne zamudite torej tretjih prostih treningov in kvalifikacij v vseh treh tekmovalnih razredih.