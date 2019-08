PRENOS V ŽIVO: Ogrevanje pred VN Češke

V Brnu je najprej na sporedu ogrevanje v vseh treh razredih, nato sledijo še dirke.Marc Marquez (Honda) je pokazal izjemno vožnjo, ko je izkoristil ugodne vremenske razmere, ter v kvalifikacijah za VN Češke osvojil najboljši startni položaj s prednostjo, ki je znašala več kot dve sekundi in pol. Ob Špancu bosta s prve startne črte startala še Avstralec Jack Miller (Pramac Ducati) in tretji Francoz Johann Zarco (KTM). Iz druge vrste bodo začeli Italijan Andrea Dovzioso (Ducati), Španca Pol Espargaro (KTM) in Alex Rins (Suzuki) iz tretje pa Italijan Valentino Rossi (Yamaha), Danilo Petrucci (Ducati) in Španec Maverick Vinales (Yamaha).

V kvalifikacijah razreda moto2 je prepričljivo slavil Alex Marquez, v razredu moto3 pa Tony Arbolino. Mlajši od bratov Marquez je bil hitrejši od Britanca Sama Lowesa in Italijana Lorenza Baldassarrija. V najšibkejšem razredi moto3 sta se Arbolinu najbolj približala Britanec John McPhee in Niccolo Antonelli.