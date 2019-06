PRENOS v ŽIVO: Prvi prosti trening vseh razredov pred VN Nizozemske

Dirkače ta konec tedna čaka nov boj za nove prvenstvene točke v Assnu. Na zadnji dirki v Barceloni je bil najhitrejši Marc Marquez (pred Fabiom Quartararojem in Danilom Petruccijem ), tudi vodilni v skupnem seštevku točkovanja za naslov svetovnega prvaka. Dirkač Honde je po sedmih dirkah zbral 140 točk, stotico sta presegla še prvi zasledovalec Andrea Dovizioso (Ducati), ki jih je zbral 103 in Alex Rins (Suzuki) 101. V dirkaško "karavano" se je po slabih dveh tednih po poškodbi kolena vrnil Aleix Espargaro .

Najboljše motociklistične dirkače na svetu čaka v naslednjem obdobju kar zahteven tempo treningov in nastopov, preden bodo odšli na počitnice. Najprej je na sporedu VN Nizozemske, naslednjo nedeljo pa VN Nemčije v Sachsenringu. Nato sledi slab mesec dolg tekmovalni premor, znova se vrnejo na VN Češke v Brnu 4. avgusta.

Lani je na Nizozemskem zmagal Marquez, drugi je bil Rins, tretji pa Maverick Vinales. Pri Yamahi bi bili zanesljivo veseli dobrega nastopa, saj sta tako Vinales kot Valentino Rossi dirko predčasno končala ob "pomoči" Jorgeja Lorenza. Zanimivo je, da ima Rossi v preteklosti kar nekaj uspehov na tem dirkališču. Zmagal je leta 2013, pa nato 2015 in nato znova čez dve leti 2017. Ali je to njegovo leto bo jasno v nedeljo, a glede na letošnje izide bo težko ponovil uspehe iz prejšnjih let.

Sklop prvih prostih treningo v vseh treh razredih je na sporedu od 9. ure do 11.35, drugi prosti treningi pa bodo trajali od 13.15 do 15.50. Dogajanje iz Assna lahko spremljate v neposrednem prenosu na VOYO.