PRENOS V ŽIVO: Ura resnice pred kvalifikacijami v Motegiju: Kdo bo najhitrejši na tretjem treningu?

Najhitrejši motociklisti sveta ta konec tedna nadaljujejo z naporno azijsko turnejo. Druga postaja je japonski Motegi, kjer lahko že na jutrišnji dirki dobimo novega (starega) svetovnega prvaka. Po prvih treningih sodeč, so dirkači znova izenačni, mnogi pa so že prepričani, da bomo znova spremljali obračun med Andreo Dovizioso in Marcom Marquzeom. Še preden pa ugasnjeno rdeče luči in se začne 16. dirka sezone, so na vrsti še prosti treningi in kvalifikacije v vseh treh tekmovalnih razredih. Spremljajte jih v živo na VOYO in Kanalu A.

MotoGP - VN Japonske

Dirkališče Twin Ring Motegi bo to nedeljo prizorišče 16. dirke v letošnji sezoni. V deželo vzhajajočega sonca je zagotovo najbolje razpoložen pripotoval Marc Marquez, ki je le še korak oddaljen od sedmega naslova svetovnega prvaka. Španec mora za peti naslov v razredu motoGP po nedeljski dirki ohraniti 75 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Andreo Doviziosom, a to bo vse prej kot lahka naloga. Italijan, ki je v lanski sezoni zmagal na VN Japonske po tesni in zanimivi bitki z Marquzeom, je bil namreč najhitrejši na edinem suhem petkovem prostem treningu. Aktualni svetovni prvak je postavil četrti čas, med oba akterja za naslov pa sta s vrnila še Cal Crutchlow in Johann Zarco."Počutim se konkurenčnega in močnega, med prvim prostim treningom sem opravil nekaj dobrih krogov in dobil prave občtutke. A je še prezgodaj, da bi lahko vedel, kako hitri dejansko smo. Takoj sem videl, da bo Dovi izjemno hiter ta konec tedna. Njegov ritem sicer ni neverjeten, saj smo zelo izenačeni. Toda vem, česa je sposoben Dovi in zelo bo nevaren med kvalifikacijami, še posebej pa med dirko," je po petkovem dogajanju spregovoril svetovni prvak Marquez.

"Odlično smo začeli, občutki na motociklu so bili pravi in osnovne nastavitve so dobre. Vsekakor imamo še nekaj prostora za napredek, toda naš motocikel res odlično deluje na tej stezi. Nekaj dela smo želeli opraviti še z gumami, a nam je popoldanski dež pokvaril te načrte," pa je dodal Dovizioso, ki je v letošnji sezoni zmagal trikrat, na zadnji dirki v Buriramu pa moral prav v zadnjem zavoju priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu Marquezu.

Nasmejani pa so po petkovem dogajanju v Motegiju tudi v garažah moštva Yamaha. Maverick Vinalesje s petim najhitrejšim časom potrdil, da stopničke na VN Tajske, niso bile muha enodnevnica in da je moštvo na pravi poti. "Iskreno povedano, so občutki izjemno pozitivni, saj je to dokaz, da napredek, ki smo ga naredili na Tajskem, ni bil posledica izbire gum, ampak pravilnih nastavitev na motociklu. Ta konec tedna se namreč guma obnašajo povsem drugače kot v Burirami, pa smo bili zelo blizu najhitrejšim že v petek in s tem sem zadovoljen. Seveda pa še vedno lahko napredujemo,"je nasmejano dejal Maverick Vinales, kar je v letošnji sezoni prej izjema kot pravilo. Kljub devetemu času na dopoldanskem treningu, pa ni pretirano razočaran niti devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi. Italijan je povedal, da s svojim ritmom sicer ni zadovoljen, a je samozavesten, da bo konkurenčen, predvsem zaradi dobrih časov Zarcoja in Vinalesa. Zagotovo bodo prvi odgovor o konkurenčnosti pri yamahi dobili že danes, ko bodo na sporedu kvalifikacije. Bodite z nami kljub zgodnjih jutranjim uram na Kanalu A in VOYO!