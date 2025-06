'Prepričan sem, da bo Pecco v Mugellu fantastičen'

Italijanski dirkač Francesco Bagnaia letos v garaži Ducatija preživlja težke čase. V Silverstonu je tako sprintersko kot nedeljsko dirko končal na tleh, v Aragoniji pa je po zanj poraznem 12. mestu v nedeljo vendarle storil korak naprej in stopil na stopničke. Razlog za njegove težave tiči v slabih občutkih na sprednjem delu motocikla, v garaži Ducatija pa so, kot pravi šef tovarniške ekipe Davide Tardozzi, končno našli rešitev za problem, ki ga pesti že vse od začetka sezone.

OGLAS

Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP icon-expand

Francesco Bagnaia letos ni imel prav veliko razlogov za veselje. Že vse od prve dirke namreč v hrbet gleda moštvenemu kolegu Marcu Marquezu in tudi njegovemu bratu Alexu, sam pa kar ne najde prave forme na letošnji različici Ducatijevega motocikla.

Aktualni svetovni podprvak se pritožuje predvsem nad sprednjim delom motocikla, ki mu ne daje pravih občutkov in prepotrebne samozavesti, da bi lahko dirkal, kot si želi. In težke čase so z njim preživljali tudi vsi v 'Peccovi' garaži, priznava šef tovarniške ekipe Ducatija Davide Tardozzi. "Bili smo že naveličani poslušati vedno iste pripombe z njegove strani. Ne zato, ker mu ne bi zaupali, ampak ker nismo in nismo mogli najti rešitve za njegov problem," je Italijan opisal frustracije znotraj garaže.

A zdi se, da so pred glavno dirko za veliko nagrado Aragonije znotraj Ducatija vendarle uspeli storiti korak naprej in vsaj delno rešiti težave Bagnaie. "V nedeljo smo končno odkrili rešitev, kar je za vse pomenilo pravo olajšanje, saj smo to, kar smo našli, neuspešno iskali že v Jerezu, Le Mansu in Silverstonu."

Francesco Bagnaia in Davide Tardozzi na predsezonskem testiranju v Barceloni FOTO: Profimedia icon-expand

Vodja rdeče ekipe v podrobnosti o tem, kaj točno so spremenili, ni želel. "Napredek je prišel po majhni spremembi, na katero prej nismo niti pomislili, in smo jo izvedli pred nedeljsko dirko. Po sobotnem pogovoru s Peccom je imel eden izmed inženirjev to idejo in je delovala," ostaja skrivnosten 66-letnik.

Bagnaia je še na sobotni sprinterski dirki v Alcañizu prikazal zelo bledo, zanj porazno predstavo in z 12. mestom ostal brez točk, le dan kasneje pa končal na tretjem mestu. Zaostal je le za bratoma Marquez in petič letos stopil na stopničke. Ali to po mnenju Tardozzija napoveduje preporod Italijana?

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Zdi se, da je Pecco končno 'nazaj' in vsi v garaži smo presrečni, kajti na tem, da izboljšamo občutek s sprednjim delom motocikla, smo delali že dolgo časa. Kot kaže, naša rešitev deluje. Poskušali pa bomo še napredovati, saj želimo, da bi bil Pecco v Mugellu v kar najboljšem možnem stanju. Prepričan sem, da bomo tam spet videli fantastičnega Pecca," še dodaja šef moštva Ducati Lenovo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Priložnost, da občutke na motociklu še nadgradijo, bodo imeli že na ponedeljkovem uradnem testu, ki zanje prihaja v najboljšem možnem času. Bagnaia nujno potrebuje dvig forme, saj za Marcom Marquezom v skupnem seštevku zaostaja že za 93 točk. Na Italijanovo srečo sedaj prihajajo prizorišča, na katerih tradicionalno blesti. Čez dva tedna se karavana namreč seli v njegov domači Mugello, sedem dni kasneje pa se bodo dirkači merili v nizozemskem Assnu. Tamkajšnje dirkališče je eno izmed Bagnaievih najljubših, saj je na njem leta 2016 v razredu moto3 dosegel prvo zmago v motociklističnem prvenstvu, konfiguracijo steze pa si je dal v spomin nanjo celo vtetovirati.