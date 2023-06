Bezzecchi: Mnogi me že povezujejo s prestopom k tovarniški ekipi, a ne bi prehiteval stvari

" VN Nemčije sem končal na vzponu, prav v zaključku dirke sem nanizal najboljše kroge na dirki in od tu se zame začenja projekt VN Nizozemske v Assnu. Želim nadaljevati tam, kjer sem končal v Sachsenringu. Če sem preizkušnjo začel bolj zadržano, sem jo končal na odličen način in ni veliko manjkalo, pa bi se spet zavihtel na zmagovalni oder. Resda sem osvojil nehvaležno četrto mesto, a to je v takšni konkurenci odličen rezultat ," je v pogovoru za Corriere Dello Sport opazil Bezzecchi, ki se zaveda zelo natrpanega programa dirk.

"Bila je to zame, vsaj do takrat, dirka, ki me je še kako zaznamovala. Tako kot človeka kot tudi dirkača. Lani sem bil tu veliki protagonist, zmaga pa je šla v roke Francescu Bagnaii. Presrečen sem bil s stopničkami in ta rezultat želim najmanj ponoviti," še pravi član razširjene Ducatijeve družine, ki tako očitno, že skorajda "nesramno", dominira v dosedanjem delu motociklistične sezone. "Začetek sezone kot iz sanj. A pozor, še ničesar nismo dosegli, kaj šele osvojili," trezno razmišlja 25-letni dirkač, ki mu pogodba z ekipo poteče po koncu tekoče sezone. Mnogi ga že vključujejo v projekt tovarniškega Ducatija in napovedujejo, da bo od leta 2025 "maneken" rdečih.