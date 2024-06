Prestopi začinili predpoletni premor razreda motoGP

Čeprav je še pred približno mesecem dni vse kazalo na to, da bo Ducatijev tovarniški sedež naposled le dobil Jorge Martin, se je le nekaj dni pred Veliko nagrado Italije situacija začela zapletati, ko je Marc Marquez jasno in glasno povedal, kakšne so njegove želje za prihodnost. Slika se je počasi začela jasniti in le dan po dirki v Mugellu je padla prva presenetljiva odločitev: Martin je podpisal za Aprilio.