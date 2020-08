Pretreseni Rossi: Skoraj bi me ubilo

Vsakdo, ki si je ogledal dirko ali pa vsaj posnetke nesreče, se mora strinjati z ugotovitvijo, da se je vse skupaj razpletlo neverjetno srečno. Glede na hitrost in maso letečih delov tehnike ter ranljivost dirkačev v sedlih je bil pravi čudež, da sta samo akterja trčenja končala v bolnišnici, pa še njiju so po preventivnem pregledu odpustili.

Dogajanje sta s trčenjem sprožila Franco Morbidelli in Johann Zarco, ki sta se v sedmem krogu dotaknila in zletela s steze. Njuna motocikla pa sta nekontrolirano nadaljevala ob stezi in potem poletela po zraku prek nje. Enemu od letečih motociklov sta se le za las izognila tovarniška voznika Yamahe Maverick Vinales in Valentino Rossi, saj so ostanki dirkalnika poleteli prek steze natančno med njima, ko sta prevozila tretji zavoj, ter ju zgrešili za nekaj centimetrov.

"Morbidellijev motor bi me skorajda ubil. Celo Zarcojev Ducati je letel čisto blizu. Bilo je zelo nevarno," je po dirki dejal pretreseni Valentino Rossiv pogovoru za Sky Italia. Priznal je, da v dolgi karieri česa podobnega še ni doživel in da je bil to najstrašnejši trenutek na motorju.