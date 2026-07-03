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Nogomet

Preverjeni viri: 'Cristiano bo po prvenstvu zaključil reprezentančno kariero'

Toronto, 03. 07. 2026 08.57 pred 10 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.D.
Cristiano Ronaldo

Portugalska je s pomočjo kontroverznih sodniških odločitev in zadetkov Cristiana Ronalda ter rezervista Goncala Ramosa z izidom 2:1 premagala Hrvaško in se uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. Poleg sodnika in hrvaškega veterana Luka Modrića je bil pričakovano v središču pozornosti Cristiano Ronaldo. Spregovoril je tudi o svoji prihodnosti.

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Cristiano Ronaldo je v svojem 232. nastopu v reprezentančnem dresu zabil sploh prvi gol v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih. To je storil z enajstih metrov, kar je bil njegov četrti gol z enajstih metrov na svetovnih prvenstvih in 24. v dresu Portugalske. Skupno je zabil že 146 golov v reprezentančnem dresu. Skupno jih je v bogati karieri zabil 976 in vztrajno napreduje proti zgodovinskemu 1000. golu v karieri.

Cristiano Ronaldo v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih
Cristiano Ronaldo v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih
FOTO: Sofascore.com

Kdaj bo 41-letnik zaključil svojo bogato reprezentančno kariero, pa je vprašanje, ki je po mnenju njegove sestre Katie Aveiro že odgovorjeno. V pogovoru s portugalsko televizijo Sport TV je potrdila sume mnogih. "Glede na informacije, ki jih imam, bi se lahko poslovil. Ne danes, ampak mislim, da je to njegovo slovo. V reprezentančnem dresu. Glede na zanesljive vire je to svetovno prvenstvo njegov zadnji ples," je pred obračunom s Hrvaško dejala Aveiro.

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Preverjeni viri: 'Cristiano bo po prvenstvu zaključil reprezentančno kariero'
Bi Cristiano Ronaldo pri 41 letih moral zaključiti svojo reprezentančno kariero?
Preverjeni viri: 'Cristiano bo po prvenstvu zaključil reprezentančno kariero'

A po obračunu in napredovanju zadovoljni Ronaldo ni želel potrditi njenih besed, ko je o sebi govoril v tretji osebi. "Cristianova prihodnost zdaj ni pomembna. Govoril bom ... Imel bom čas, po zmagi ali porazu se bom posvetoval z družino in nato sprejel najboljšo odločitev. Odločitev ne sprejemam več v vročici trenutka, zdaj vse poteka mirno. Zdaj gre za to, da uživam v sedanjosti," je prav tako za portugalski Sport TV dejal legendarni napadalec, ki bo svojo pozornost preusmeril na obračun osmine finala s sosednjo Španijo.

Razlagalnik

Izločilni boji predstavljajo drugo fazo svetovnega prvenstva, ki sledi skupinskemu delu tekmovanja. V tej fazi se ekipe pomerijo v sistemu na izpadanje, kar pomeni, da poraženec takoj zapusti tekmovanje, zmagovalec pa napreduje v naslednji krog. Če se tekma po rednem delu in podaljških konča neodločeno, o zmagovalcu odločajo kazenski streli oziroma enajstmetrovke.

Luka Modrić je eden najbolj prepoznavnih in uspešnih hrvaških nogometašev vseh časov. Kot dolgoletni kapetan hrvaške reprezentance in ključni igralec madridskega Reala je znan po svoji izjemni viziji igre, natančnih podajah in sposobnosti nadzora tempa tekme. Leta 2018 je prejel prestižno nagrado Zlata žoga (Ballon d'Or), s čimer je postal prvi Hrvat, ki je bil izbran za najboljšega nogometaša na svetu.

Osmina finala je prvi krog izločilnih bojev na večjih nogometnih turnirjih, kot je svetovno prvenstvo. V tem krogu se pomeri 16 najboljših ekip, ki so uspešno prestale skupinski del tekmovanja. Ime izhaja iz dejstva, da v tem delu tekmovanja sodeluje ena osmina od skupnega števila ekip, ki so začele turnir s 128 udeleženci, oziroma gre za fazo, kjer se število preostalih ekip prepolovi na osem, ki nato napredujejo v četrtfinale.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Cristiano Ronaldo svetovno prvenstvo katia aveiro portugalska hrvaška

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KOMENTARJI5

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Tho mp son
03. 07. 2026 10.41
Spada med tiste športnike , ki jih zaradi svojega obnašanja nikdar nisem prebavljal . Žal je med njimi tudi Pogačar , zaradi načina kako je na touru 2020 prišel do zmage .
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0 0
JoniBravo
03. 07. 2026 10.38
Zanima me kako to da Modrić ne prepusti mesto mlajšim.
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0 0
luckyss.1
03. 07. 2026 10.36
Espanjolci jih bodo povozili.
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+1
1 0
Malo_sutra
03. 07. 2026 10.31
Bo preživel da ima messi vec golov?
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+4
4 0
Tovariš Balki
03. 07. 2026 10.28
Fajn fuzbaler....res....uspelo mu je....iz revščine se prebit....mu privoščim...ampak glede na to da o sebi pogosto govori v tretji osebi...jao jao....pa to
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+2
2 0
ALEX0000
03. 07. 2026 10.21
Pa ne že spet.
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+0
1 1
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