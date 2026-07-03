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Cristiano Ronaldo je v svojem 232. nastopu v reprezentančnem dresu zabil sploh prvi gol v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih. To je storil z enajstih metrov, kar je bil njegov četrti gol z enajstih metrov na svetovnih prvenstvih in 24. v dresu Portugalske. Skupno je zabil že 146 golov v reprezentančnem dresu. Skupno jih je v bogati karieri zabil 976 in vztrajno napreduje proti zgodovinskemu 1000. golu v karieri.

Cristiano Ronaldo v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih FOTO: Sofascore.com

Kdaj bo 41-letnik zaključil svojo bogato reprezentančno kariero, pa je vprašanje, ki je po mnenju njegove sestre Katie Aveiro že odgovorjeno. V pogovoru s portugalsko televizijo Sport TV je potrdila sume mnogih. "Glede na informacije, ki jih imam, bi se lahko poslovil. Ne danes, ampak mislim, da je to njegovo slovo. V reprezentančnem dresu. Glede na zanesljive vire je to svetovno prvenstvo njegov zadnji ples," je pred obračunom s Hrvaško dejala Aveiro.

ANKETA Arhiv Bi Cristiano Ronaldo pri 41 letih moral zaključiti svojo reprezentančno kariero? Da Ne Moški Ženska Da 68 Ne 37 Da 52 Ne 23 Da 16 Ne 14 Skupaj Moški Ženska Preverjeni viri: 'Cristiano bo po prvenstvu zaključil reprezentančno kariero'

A po obračunu in napredovanju zadovoljni Ronaldo ni želel potrditi njenih besed, ko je o sebi govoril v tretji osebi. "Cristianova prihodnost zdaj ni pomembna. Govoril bom ... Imel bom čas, po zmagi ali porazu se bom posvetoval z družino in nato sprejel najboljšo odločitev. Odločitev ne sprejemam več v vročici trenutka, zdaj vse poteka mirno. Zdaj gre za to, da uživam v sedanjosti," je prav tako za portugalski Sport TV dejal legendarni napadalec, ki bo svojo pozornost preusmeril na obračun osmine finala s sosednjo Španijo.