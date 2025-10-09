Svetli način
MotoGP

Pri Ducatiju bodo skušali dirko v Indoneziji čim prej pozabiti

Ljubljana, 09. 10. 2025 20.27 | Posodobljeno pred dvema minutama

David Stropnik
Do konca sezone motoGP so na sporedu še štiri prizorišča, Ducati pa je že osvojil vse tri naslove svetovnega prvaka - med dirkači, ekipami in konstruktorji. Kljub temu bodo skušali zadnjo dirko v Indoneziji čim prej pozabiti. Ostali so namreč brez novopečenega prvaka Marca Marqueza, ki bo izpustil še vsaj naslednji dve preizkušnji, Francesco Bagnaia pa je na najnižji točki dirkanja v elitnem razredu. Trikratni motociklistični svetovni prvak je bil v Indoneziji počasnejši celo od novinca in predzadnjega dirkača v prvenstvu Somkiata Chantre, glede na čase krogov pa je bil celo bližje razredu moto2 kot motoGP.

motogp ducati
