Pri Ducatiju pojasnili, zakaj so Doviziosu dovolili nastop na motokros dirki

Andrea Dovizioso je pred dnevi na motokros dirki staknil poškodbo, zaradi katere je že bil operiran, a bo po vsej verjetnosti nared za prvo dirko sezone. Mnoge je presenetilo, da so pri Ducatiju svojemu varovancu na njej sploh dovolili nastopiti, saj je začetek sezone vse bližje. Iz italijanskega moštva so medijem v izjavi za javnost pojasnili razloge za to odločitev.

icon-expand Andrea Dovizioso je lansko sezono motoGP končal na drugem mestu. Znova je slavil Marc Marquez. FOTO: motoGP "Čeprav se zavedamo, da je motokros šport, v katerem je tveganje poškodb veliko, smo vseeno pristali na to, da Doviziosu dovolimo nastop. Pojasnil nam je, da nujno potrebuje nastopanje na dirki, da znova odkrije občutke, ki jih lahko ponudijo samo prave preizkušnje,"je pojasnil športni direktor Ducatija Paolo Ciabatti. Andrea Dovizioso ima po prestani operaciji zgolj slabe tri tedne, da v popolnosti okreva in se pripravi na prvo dirko sezone, ki bo 19. julija v Jerezu. Njegov agent Simone Battistella je za portal crash.net sicer potrdil, da je priljubljeni Dovi že začel s prvimi fizioterapijami in se bo kmalu znova usedel na pravi motocikel. PREBERI ŠE Dovizioso operiran, a bo nared za prvo dirko Ciabatti je še dodal, da je dirkanje z motokrosi za dirkače razreda mogoGP nekaj povsem običajnega. "Veliko dirkačev elitnega razreda redno trenira na motorjih za motokros. Na koncu smo lahko še srečni, da poškodba ni hujše narave in bo Andrea nazaj že za prvo dirko."Po izbruhu pandemije koronavirusa se je za tovrsten način treninga odločalo vse več dirkačev, saj je bilo dirkanje na "pravih" stezah zelo omejeno. Dovizioso je bil lani drugi v skupnem seštevku, zaostal je le za serijskim prvakomMarcom Marquezom, ki ga je prehitel za ogromnih 151 točk. Italijan je lani slavil na dveh preizkušnjah, in sicer na VN Katarja in VN Avstrije. Njegov moštveni kolega v 2020 bo tako kot lani rojak Danilo Petrucci.