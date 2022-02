Pri Ducatiju predstavili nov motocikel s katerim ciljajo na osvojitev prvenstva

En mesec pred pričetkom nove sezone motoGP je Ducati tudi uradno predstavil motocikel, s katerim bosta Francesco Bagnaia in Jack Miller letos napadala naslov svetovnega prvaka. Najbolj očitne spremembe so v oklepu in izpušnem sistemu, hitrost pa se je na prvih testiranjih izkazala za dovolj prepričljivo. Italijanska ekipa je sicer lani osvojila naslov konstruktorskega in ekipnega prvaka, dirkaški pa se jim je ponovno izmaknil. S tem motociklom letos upajo, da jim bo uspelo osvojiti tudi to lovoriko.