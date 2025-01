'Pri Ducatiju so se odločili, da je bolje imeti največjega rivala v svoji hiši'

OGLAS

Novopečeni prvak Jorge Martin bo v prihajajoči sezoni nastopil v barvah svoje nove ekipe.

V razredu motoGP bodo v sezoni 2025 trije novinci, Španec Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Japonec Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) in Tajec Somkiat Chantra (Honda LCR).

Španec je po novem član italijanske tovarniške zasedbe Aprilie, na prvih testiranjih v Barceloni pa je po padcu imel 11. dosežek in delil dobre občutke po prvem stiku z novo ekipo. Testiranja po koncu zadnje dirke, ki tradicionalno zaokrožijo sezono in napovedujejo novo, so navijači pričakali še z dodatnim zanimanjem zaradi rošad v ekipah. In glavna rošada se je zgodila prav v šampionski ekipi Ducatija. Družbo nekdanjemu prvaku Francescu Peccu Bagnai bo namesto Jorgeja Martina delal nihče drugi kot Marc Marquez.

Nekdanji svetovni prvak Marquez, potem ko je v prejšnji sezoni izkušeni Španec presedlal k poltovarniškki ekipi Ducati Gresini, je od konca lanske sezone član tovarniške ekipe Ducatija in se je že nekajkrat zapeljal na stezo s povsem rdečim motociklom. Marquez, tretji v skupnem seštevku v sezoni 2024, je teste končal na četrtem mestu, tik pred njim je bil dvakratni svetovni prvak in novi moštveni sotekmovalec Francesco Bagnaia.

Moštvo svetovnega prvaka Martina pa bo v novi sezoni sodelovalo z drugim opremljevalcem motorjev, namesto Ducatija bo uporabljalo agregate japonske Yamahe.

Jorge Martin je prvi dirkač v kraljevskem razredu po letu 2001 in Valentinu Rossiju, ki je slavil s poltovarniško ekipo.

"Skrbno sem spremljal dogajanje v lanski sezoni. Bilo mi je hitro jasno, kam pes taco moli oziroma kam peljejo stvari pri Ducatiju," je obširen pogovor za Gazetto Dello Sport začel nekdanji svetovni prvak razreda motoGP Wayne Gardner. Avstralec, ki je bil v svojem času zelo popularen med dirkaškimi navijači, je do edinega naslova prišel leta 1987.

"Nekako sem pričakoval, da bodo šle odločitve vodilnih mož Ducatija v to smer. Menijo, da je Marc Marquez od drugih dirkačev v karavani še najbolj nevaren za osvojitev naslova, zato so ga na vsak način želeli imeti pod svojo streho," je bil slikovit Gardner in v siti sapi začel hvaliti novopečenega šampiona Jorgeja Martina.

"Zaslužil si je ta naslov bolj kot kdor koli drugi. Vsaj za lansko sezono to lahko trdim. Sploh, ker je imel slabšo opremo in počasnejši dirkalnik kot Francesco Bagnaia. Ja, lanski naslov je šel v prave roke, bo pa zanimivo videti, kaj bo prinesla nova sezona," gleda naprej Wayne Gardner, ki upa na troboj v boju za laskavi naslov.

"Sem nepomemben in se me takšne stvari ne tičejo. A če me že zbadate, vam zaupam, da se jaz ne bi odločil tako kot fantje iz Ducatija. Sam bi še naprej prisegal na Jorgeja Martina," je bil v pogovoru za ugledni italijanski rožnati časnik slikovit Gardner.

"Pri Ducatiju pač ničesar niso želeli prepustiti naključju. Bolje imeti velikega konkurenta v svoji garaži, kot pa se z njim boriti celo sezono. So pač mnenja, da je Marc še vedno šampionski kaliber. Bolj kot Martin," je dodal Gardner, ki pa meni, da je prvi favorit za skupno zmago še vedno glavni pri Ducatiju Francesco Bagnaia.

