Pri Ducatiju zavračajo govorice o menjavi Lorenzo-Miller

"Včasih iz vodnjakov pride voda, ki pa nato ni pitna," se je glasil komentar Marca Marqueza. "A pravijo tudi, da kjer je dim, je tudi ogenj ... Vem, da ima še enoletno pogodbo s Hondo in poznavajoč Jorgeja in ponos, ki ga ima, vse skupaj težko razumem. Če si dirkač, ki ima v sebi ponos šampiona, si želiš s šampionskim motociklom tudi zmagovati in dokazati, da si sposoben izpolniti cilje, ki so bili postavljeni ob tvojem podpisu. Mislim, da lahko Jorge pokaže še veliko pri Hondi in menim, da je tega sposoben (...) Ko bo okreval po poškodbi bo gotovo bolj lačen kot kadarkoli."

"Po tem, ko sem ta konec tedna slišal že več reči, je v tem gotovo tudi nekaj resničnega. Danes zjutraj (v petek, op. a.) sem dobil klic Paola (izvršnega direktorja Pramac Groupa Campinottija, op. a.) prek FaceTima in zatrdil mi je, da si me stoodstotno želi zadržati, torej moramo zgolj še ugotoviti, kaj moramo storiti za dokončen dogovor. Zelo sem zadovoljen z ekipo, v kateri sem, zelo bi mi ustrezalo, če bi s tem razmerjem nadaljevali. To je moj cilj številka ena. Če pa nam ne bo uspelo, potem bomo seveda morali poiskati novo mesto, v tem trenutku pa možnosti ni veliko."

"Če obstaja možnost za menjavo? Ne. Jaz ne vem nič o tem,"je dejal Tardozzi. "Lorenzo je dirkač, ki ima podpisano pogodbo s Hondo, mi pa se o pogodbi Millerja pogovarjamo skupaj s Pramacom. Iščemo načine, kako bi vse skupaj financirali in se dogovorili za pogodbo (iščejo še pokrovitelja za leto 2020, op. a.), a v tem trenutku vsega skupaj ne razumem. V življenju se lahko zgodi vse, a ta hip ne razumem vsega skupaj, to je le dim."

Rossi: Marquez se mi zdi zaskrbljen

Nekdanji Lorenzov moštveni kolega pri Yamahi Valentino Rossije prav tako spregovoril o novici, ki je v motociklistični karavani odjeknila zelo glasno. Italijan je v vsem skupaj več kot očitno užival in zbodel svetovnega prvaka Marca Marqueza, ki je po njegovem mnenju deloval "zaskrbljeno".

"Zdelo se mi je, da sta Miller in (Andrea) Dovizioso malce zaskrbljena, to razumem, a zaskrbljen je bil tudi Marquez. Ne vem, zakaj? Morda se ga (Lorenza, op. a.) bolj boji na Ducatiju? Možno je," je Gpone.com citiral Rossija. "Me pa je novica presenetila, tako kot vse. Glede na novice o moji upokojitvi pa vse jemljem z rezervo. Glede na rezultate ima Jorge težave pri Hondi, potem ko je bil z Ducatijem lani hiter. Kot sem rekel: ne vem, če so govorice resnične,"je nadaljeval dirkaški veteran.

"Lorenzo je dirkač Honde pri tovarniškem moštvu in uspelo mu bo dirkati s tem motociklom. Imel je tudi smolo, ker se je poškodoval pred zimskimi testiranji, to pa je ključni trenutek, ko lahko šest dni testiraš brez pritiska. Takšen prihod na dirke je težek, nato pa se je spet poškodoval in situacija je gotovo težka. Prepričan pa sem, da bo lahko sčasoma in z nekaj več sreče spet hiter s Hondo. Skorajda se mi zdi, da je bilo Ducatiju žal, ker je odšel, zakaj pa se ne bi vrnil? Zanimivo bo videti ..." je še pristavil Rossi.

'Honda opravila zelo dobro delo, imajo pa tudi Marqueza'

Pred začetkom petkovega dogajanja, na sporedu bodo s prenosi na VOYO(ob 9.00) prvi prosti treningi, je Tardozzi še povedal, da bodo pri Ducatiju poskušali izkoristiti vse močne plati svojih motociklov, ki jim steza v Spielbergu zelo ustreza.

"Upajmo, da nam bo spet uspelo (zmagati, op. a.), čeprav vemo, da bo izjemno težko. Pozitivne plati Ducatija so zaviranje, pospeševanje in hitrost, to pa je dirkališče, ki je idealno za vse tri,"je še povedal Tardozzi. "A zelo težko bo, saj je Honda veliko delala na zmanjševanju razlik v primerjavi z ducatiji, govorim o zaviranju, pospeševanju in končni hitrosti. Opravili so zelo dobro delo, imajo pa tudi Marca Marqueza. A ta dirka je bolj kot dirka za svetovno prvenstvo dirka za ponos. V igri je ponos Ducatija, ki si želi še naprej zmagovati na dirkah in ponos Marqueza, ki si želi premagati Ducati na Ducatijevem dirkališču, kjer ni še nikoli zmagal."