Pri Hondi našli zamenjavo za poškodovanega Lorenza

"Sem navdušen, da se bom pridružil moštvu Repsol Honde v Nemčiji. To je posebna dirka zame, ker je domača. Seveda mi je zelo žal za Lorenza in želim mu čim hitrejše okrevanje in da se vrne še močnejši. Vesel sem, da bom lahko pomagal moštvu, videli bomo, kaj bo prinesel prihajajoči konec tedna. Dobro sodelujemo pri Hondi in hvaležen sem za to priložnost," je v uradni izjavi dejal Bradl, ki je se je na domači nemški dirki dvakrat v karieri uvrstil med prvih pet, s Hondo mu je to uspelo leta 2012 in leta 2013.