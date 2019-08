Pri Hondi samozavestni: Lorenzo bo po vrnitvi prekinil črni niz

Bivšega svetovnega prvaka razreda motoGP Jorgeja Lorenza že od lanskega septembra pesti vrsta poškodb. Najnovejšo je staknil na treningu za VN Nizozemske, ko si je ob hudem padcu zlomil prsno vretence T6. Zmagovalec 47 dirk v najprestižnejšem motociklističnem razredu bi se po pričakovanjih lahko vrnil že naslednji konec tedna, ko bo na sporedu VN Velike Britanije na slovitem dirkališču v Silverstoneu. "Drži, pot do uspeha je pri Lorenzu daljša, kot smo pričakovali. Glede na njegov stil dirkanja smo vedeli, da mu v začetni fazi preskok na naš dirkalnik ne bo najbolj ustrezal. Tudi za nas ni najlažja naloga narediti motocikla po njegovih željah. Povrh vsega so bila pričakovanja javnosti nemogoča, Jorge pa se je še boril s poškodbami. Vsakič, ko se je začel na motorju počutiti domače, je prišel padec ali poškodba. A po dežju vedno posije sonce. Videli boste, kakšen se bo vrnil Lorenzo," zatrjuje Yokoyama.

Lorenzova prva sezona pri Hondi bo šla hitro v pozabo, njegove težave pa so bile v zadnjih tednih razlog za špekulacije o morebitni menjavi ekipe v novi sezoni, omenjalo se je celo ekspresni povratek k Ducatiju ali Yamahi. Dogajanje okoli Hondinega drugega dirkača je pravo nasprotje prvemu dirkaču ekipe, saj je Marc Marquez s šestimi zmagami na prvih enajstih dirkah krepko v prednosti v skupnem seštevku. "Poskušamo delati tako, da so vsi naši tovarniški dirkači: Marc, Jorge in Cal (Crutchlow) zadovoljni. Težko je najti pravo ravnotežje, saj se pogosto zgodi, da želijo popolnoma nasprotne stvari. Naša prioriteta mora biti Marc, saj gre za svetovnega prvaka. On nam kot prvak lahko poda najboljše mnenje," je opazke Crutchlowa, ki se v letošnji sezoni spopada z nastavitvami, ki mu ne ležijo najbolj, komentiral Yokoyama.