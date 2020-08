Pri Michelinu prepričani: Brno je idealna steza za novo zadnjo gumo

Pri gumarskem opremljevalcu Michelinu, kjer so veliko energije in časa vložil v razvoj pnevmatik za to sezono razreda motoGP, so prepričani, da je steza prihajajoče dirke v Brnu idealna za njihovo novo različico zadnje gume.

"Brno je široka steza s precej pospeševanji. Potrebuje ogromno oprijema zadnje gume, s čimer se dirkačem zagotavlja najboljši možen oprijem. In prav zato je bila naša guma zasnovana, tako da bo lepo videti to gumo na dirkališču, ki bi glede na karakteristike morala biti idealna," besede Piera Taramassa, Michelinovega tekmovalnega direktorja, prenaša portalGPone.com. icon-expand Piero Taramasso FOTO: MotoGP Italijan je sicer zadovoljen s tem, kako so se gume obnašale na prvih dveh dirkah v Jerezu, kjer je vlada izjemna vročina."Imeli smo dober uvod v sezono v Španiji. Podrli smo nekaj rekordov in nove gume so se obnašale zelo dobro v ekstremnih pogojih," je dogajanje na jugu Španije opisal Taramasso. PREBERI ŠE Kocka je padla: Bradl namesto poškodovanega Marqueza na Hondi v Brnu Dotaknil se je tudi tega, kako je delati na 'praznem' dirkališču, saj navijači (še) niso dovoljeni ob stezi dirk karavane motoGP. "Vsi zdravstveni protokoli, ki so dobro delovali v Jerezu, so v veljavi tudi v Brnu, tako da bo kar malce čudno videti vsa ta prazna območja okoli steze," je še pojasnil. "Brno je običajno steza, kamor gremo po poletnih počitnicah, tako da bo malce nenavadno, da bo to že druga steza v sezoni," je zaključil Taramasso. icon-expand Spored prenosov na VN Češke FOTO: 24ur.com