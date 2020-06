Pri MotoGP potrdili pogovore: na sporedu največ 16 dirk

Carmelo Ezpeleta (na fotografiji) je alfa in omega organizacijskega odbora tekmovanj v razredih moto2, moto3 in motoGP.

"Upamo, da bomo v naslednjem tednu predstavili koledar tekmovanja. Če bo vse v redu, bomo sezono začeli 19. julija v Jerezu, zadnja pa bo na sporedu novembra," je v pogovoru za uradno spletno stran tekmovanja Motogp.com potrdil prvi mož Dorne Carmelo Ezpeleta. Dodal je, da bo skušali izpeljati med 12 in 16 dirk, največ jih bo na španskih tleh. Dorna je španske oblasti že povprašala o možnosti izvedbe dveh dirk pred praznimi tribunami, in sicer za 19. in 26. julija v Jerezu, zelene luči pa še niso prejeli.

Sezona motoGP se je sicer začela 8. marca v Katarju, a le v nižjih kategorijah moto2 in moto3. Od takrat pa so bile vse VN prestavljene ali odpovedane.

Do konca julija rok za dirke izven Evrope

"Dirkam, ki ne bodo potekale na evropskih tleh in še niso bile odpovedane, smo postavili rok do konca julija, da se odločijo glede izvedbe," je dejal Ezpeleta.

Dodal je še, da bodo končni koledar prilagodili po prvih dveh dirkah, ko bodo poznali odgovore vseh, ki se še odločajo o izvedbi VN. Če se bodo odločili za organizacijo dirk, bo na sporedu 16 preizkušenj svetovnega prvenstva. Vse dirke bodo potekale ob strogih zaščitnih ukrepih, do nadaljnjega na njih ne bo gledalcev, omejeno pa bo tudi število ljudi v boksih.