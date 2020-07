Pri Yamahi optimisti: Marquez? Vsega je enkrat konec

Skrajšanja sezona z, zaenkrat, zgolj 14 dirkami se je začela na najslabši možen način za svetovnega prvaka Marca Marqueza, ki se je na uvodni preizkušnji v Jerezu huje poškodoval, a po operaciji in ekspresnem okrevanju poskušal nastopiti že na drugi dirki, ki jo je prav tako gostilo slovito andaluzijsko dirkališče. Marquez zaradi bolečin v roki na koncu vseeno ni nastopil v kvalifikacijah in na dirki za VN Andaluzije, njegovo odsotnost pa je izvrstno izkoristil najboljši novinec minule sezone Fabio Quartararo.

Francoz, član poltovarniške ekipe Petronas Yamaha SRT, je po premierni zmagi v kraljevem razredu minuli konec tedna slavil še enkrat in se v Brno na tretjo dirko sezone podaja s polnim izkupičkom 50 točk, medtem ko Marquez na svojo prvo točko še čaka. Lin Jarvis, generalni direktor Yamahe, vseeno opozarja, da ni še nič odločenega.

'Do zdaj so se mu poravnale vse zvezde'

"Marquez je edini, ki lahko dirka s to Hondo in iz nje iztisne največ," meni Jarvis."Zelo je talentiran in v izvrstni formi, izjemno je tudi motiviran. Do zdaj so se mu poravnale vse zvezde, je v tem območju udobja, a vsega je enkrat konec in naša naloga je, da ga nasledijo naši fantje. Maverick (Vinales) ima veliko potenciala, če bi lahko dosegel določeno stopnjo stanovitnosti in razmišljal pozitivno. Včasih se zelo ujezi, a zelo je kakovosten. Moraš ga ohraniti v tem območju, v katerem se počuti dobro, sposoben je osvojiti več kot en naslov,"meni Jarvis.

Dodal je, da je zaradi "velikih egov" večkrat težko vzpostaviti delujočo ekipo, a dodal, da bi se sam vedno odločil v ekipo pripeljati dva izenačena dirkača. Še posebej se veseli prihajajoče sezone, ko bo legendarnega Valentina Rossijav tovarniškem moštvu Monster Energy Yamaha nasledil Quartararo, medtem ko se italijanski veteran seli k poltovarniškemu Petronasu.

"Naša filozofija se od dirkača do dirkača ne razlikuje, a če nekdo hoče to, drugi pa nekaj drugega, potem veš, da sledi razkol,"je še dejal Jarvis."A so trenutki ‒ saj veste, da je v tem športu nekaj velikih egov ‒, ko moraš voditi svojega dirkača, njegov ego, ljudi, ki ga obdajajo, njihova pričakovanja, njihove želje, ki pa jih včasih tudi ne moreš izpolniti. To je precej težko, a če me vprašate, bi imel vedno dva dirkača vrhunske ravni, enega na položaju A, drugega pa na položaju B. To je bolj stimulativno in predstavlja večji izziv. Menim, da bi naša ekipa naslednje leto morala biti dobra, že letošnja je, toda tista naslednja, ki prihaja, bo prav tako. Imeli bomo dva mlada dirkača vrhunske ravni."