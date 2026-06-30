Igralec, ki si ga je pri Lakersih želel Dončić, zdaj odhaja

Marcus Smart je v minuli sezoni z Lakersi v povprečju dosegal 9 točk, 3 asistence in prav toliko skokov. Imetnik nagrade za najboljšega obrambnega igralca v sezoni 2021/22 je v celotni sezoni odigral 62 tekem, od tega jih je 54 začel v prvi postavi.

Smart je svoje povprečje dvignil v končnici, kjer je ob odsotnosti Luke Dončića zaradi poškodbe poleg LeBrona Jamesa in Austina Reavesa odigral ključno vlogo v prvem krogu končnice proti Houstonu, preden so bili v polfinalni seriji odpihnjeni s strani Oklahome. Trikratni član prve obrambne peterke lige je bil skozi celotno sezono najmočnejši člen obrambe Lakersov.

Trenutno so na trgu zanimanje za Američana pokazali ravno pri Houstonu.