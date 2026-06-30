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Igralec, ki si ga je pri Lakersih želel Dončić, zdaj odhaja

Ljubljana, 30. 06. 2026 12.24 pred 2 urama 1 min branja 2

Avtor:
R.S.
Smart Dončić

Mediji čez lužo poročajo, da je soigralec Luke Dončića Marcus Smart zavrnil možnost podaljšanja 4,7 milijona evrov vredne pogodbe in bo ta teden postal prost igralec. Smart je k Lakersom prišel pred začetkom lanske sezone predvsem zaradi svojih obrambnih sposobnosti.

Marcus Smart je v minuli sezoni z Lakersi v povprečju dosegal 9 točk, 3 asistence in prav toliko skokov. Imetnik nagrade za najboljšega obrambnega igralca v sezoni 2021/22 je v celotni sezoni odigral 62 tekem, od tega jih je 54 začel v prvi postavi.

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Smart je svoje povprečje dvignil v končnici, kjer je ob odsotnosti Luke Dončića zaradi poškodbe poleg LeBrona Jamesa in Austina Reavesa odigral ključno vlogo v prvem krogu končnice proti Houstonu, preden so bili v polfinalni seriji odpihnjeni s strani Oklahome. Trikratni član prve obrambne peterke lige je bil skozi celotno sezono najmočnejši člen obrambe Lakersov.

Trenutno so na trgu zanimanje za Američana pokazali ravno pri Houstonu.

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KOMENTARJI2

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odlekiran
30. 06. 2026 13.01
Okoli cirkusanta bo težko zbrati resne košarkarje.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
30. 06. 2026 12.50
pametno
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+1
1 0
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