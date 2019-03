Pričakovano: Doviziosu tudi uradno potrdili zmago iz Dohe

Pritožbeno sodišče Mednarodne motociklistične zveze je sprejelo končno odločitev o razpletu uvodne dirke razreda motoGP za VN Katarja, kjer so nekaj prahu dvignile najnovejše Ducatijeve aerodinamične rešitve. Čeprav so napovedovali, da bodo zmago (ali odvzem le-te) italijanskega dirkača Andrea Doviziosa potrdili do petka, se je to zgodilo šele v torek zvečer po našem času. Rezultati iz Dohe ostajajo.

Andrea Dovizioso FOTO: motoGP V osrčju pritožbe Ducatijevih tekmecev (Aprilia, Honda, KTM in Suzuki) je nova aerodinamična rešitev na spodnjem delu motocikla, ob zadnji gumi, ki po trditvah iz "rdečega" tabora skrbi za preprečevanje pregrevanja kolesa, medtem ko tekmeci menijo, da pomaga pri stabilizaciji in da je v nasprotju s pravili Fim. Zmago je na dramatični dirki na dirkališču Losail sicer slavil prav Ducatijev podprvak zadnjih dveh sezon, Italijan Andrea Dovizioso, ki je v zadnjih ovinkih zdržal vse nalete svetovnega prvaka Marca Marqueza (Repsol Honda). Obljubili so, da bodo končno odločitev sprejeli pred VN Argentine, ki jo boste lahko s prenosi na VOYO in Kanalu A seveda spremljali od naslednjega petka (29. marca) naprej. Ob 13. uri bodo na sporedu prvi prosti treningi. In res, v torek zvečer je prišla uradna potrditev, da rezultati z VN Katarja ostajajo.



Urnik VN Argentine