Pričakovano je postalo uradno: Marc Marquez prihodnjo sezono pri Gresiniju

"Navdušen sem nad tem novim izzivom. To ni bila lahka odločitev, ker je velika sprememba v vseh pogledih. Toda včasih je v življenju pomembno, da izstopite iz cone udobja in se prepustite toku, da lahko še naprej rastete. Kar zadeva dirkanje, vem, da bom moral svoj slog vožnje prilagoditi nekaterim stvarem in ne bo lahko. Prepričan pa sem tudi, da mi bo celotna ekipa Gresini zelo pomagala, Komaj čakam, da spoznam ekipo in začnem delati z njimi. Rad bi se zahvalil Nadii (Padovani, generalna direktorica ekipe op. a.), Carlu (Merliniju, komercialni in marketinški direktor op. a.) in Michelu (Masiniju, vodja ekipe op. a.) za zaupanje in spoštovanje, ki so mi ga izkazali," je ob podpisu pogodbe dejal Marc Marquez, ki bo lahko po zeleni luči Honde Ducatija testiral že konec novembra v Valencii.