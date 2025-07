Dirkače prihodnje leto čaka 22 dirk; prva na Tajskem in zadnja v Valencii

Organizatorji svetovnega motociklističnega prvenstva so javnosti predstavili, kako bo v prihodnji sezoni izgledal koledar dirk. Dirkače v letu 2026 znova čaka 22 dirk, prva dirka se bo odvila 1. marca na Tajskem, sezona pa se bo sklenila 22. novembra v Valencii. Tako kot letos se bo tudi v prihodnjem letu karavana preselila na Češko in Madžarsko, novost pa predstavlja dirka za veliko nagrado Brazilije.

Koledar dirk motociklističnega prvenstva za sezono 2026 FOTO: MotoGP

Prihodnjo dirkaško sezono bo odprla velika nagrada Tajske, ki bo v Buriramu na sporedu med 27. februarjem in 1. marcem. Po prvi dirki bo sledil krajši premor, naslednja dirka pa se bo odvila 22. marca na novem prizorišču, dirkališču Ayrtona Senne v Goiânii. Že naslednji konec tedna bodo motocikli znova brneli, tokrat v teksaškem Austinu. Čez dva tedna sledi še VN Katarja pod žarometi dirkališča v Lusailu, nato pa se bo karavana preselila v Evropo.

Čast prve evropske dirke bo tudi tokrat pripadla španskemu Jerezu, v katerem se bodo dirkači merili med 24. in 26. aprilom. Sledita dirki v francoskem Le Mansu in katalonskem Montmeloju, nato pa se bo karavana preselila v naši sosednji državi, najprej v Italijo, teden kasneje pa še na Madžarsko. Večje število slovenskih navdušencev nad motociklizmom pa vedno pritegne tudi velika nagrada Češke, ki bo na sporedu med 19. in 21. junijem v Brnu. Pred krajšim poletnim premorom pa bodo dirkači obiskali še nizozemski Assen in nemški Sachsenring.

Sezona se bo nadaljevala v britanskem Silverstonu, kjer bo dirkaška karavana zbrana med 7. in 9. avgustom. Sledi VN Aragonije v Alcañizu, nato pa se bodo dirkači znova približali Sloveniji, med 11. in 13. septembrom bodo dirkali v Misanu, med 18. in 20. septembrom pa v avstrijskem Spielbergu. Po dirki za VN Avstrije bodo na svoj račun prišli ljubitelji motociklizma iz Azije in Oceanije, evropski navdušenci nad motocikli pa bodo morali zgodaj nastaviti svoje budilke. Med 2. in 4. oktobrom bodo dirkači moči merili v japonskem Motegiju, teden kasneje v indonezijski Mandaliki. Preden se bo karavana znova vrnila v Evropo, se bosta odvili še dirki za VN Avstralije na Phillip Islandu in zadnja azijska preizkušnja v malezijskem Sepangu. Predzadnjo dirko sezone bo 15. novembra gostil portugalski Portimo, sezona pa se bo tradicionalno sklenila z dirko v Valencii.

Razpored dirk motoGP v sezoni 2026 FOTO: Sofascore.com