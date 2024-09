Prihodnjo sezono bo na koledarju motoGP 22 dirk

Pri Dorni so na koledar vrnili veliko nagrado Češke, ki je na koledarju 20. julija na legendarnem dirkališču Brno, ki je med letoma 1965 in 2020 gostilo približno 50 izvedb VN Češkoslovaške in nato Češke.

Obenem bo v sezoni 2025 po 33 letih premora spet tudi VN Madžarske, ki bo 24. avgusta na novem dirkališču Balaton Park, 85 kilometrov jugozahodno od Budimpešte.