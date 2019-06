Prihodnost je tu: Granado 'zmagovalec' testne dirke razreda motoE

Do takrat pa so morali dirkači opraviti še nekaj prepotrebnih krogov na povsem novih električnih motociklih. Čeprav morda zaradi zvoka, oziroma pomanjkanje le-tega, razred na prvi pogled ni tako atraktiven, pa ti motocikli na električni pogon dosežejo zelo zavidljive končne hitrosti in so predvsem izjemno močni v fazi pospeševanje. Kot rečeno, 18 dirkačev, ki se bodo v letošnji sezoni 'udarili' za zgodovinski, prvi naslov svetovnega prvaka v razredu motoE, so se te dni mudili v Valencii, kjer so bila na sporedu uradna testiranja.

Svetovno prvenstvo razreda motoE bi se sicer moralo začeti že prejšnji mesec s premierno dirko v Jerezu, a je bil koledar nekoliko spremenjen, potem ko je marca obsežen požar uničil vse motocikle in vso spremljevalno opremo. Kljub temu se organizatorji niso predali in v nekaj mesecih ponovno oživeli projekt, v katerem bo v krstni sezoni nastopalo 18 dirkačev. Letošnja sezona se bo tako začela 7. julija, ko bo motociklistična karavana gostovala v nemškem Sachsenringu.

Poleg testiranj, pa so dirkači opravili tudi simulacijo kvalifikacij in simulacij dirko. Sedem krogov dolgo 'testno' dirko pa je dobil brazilski dirkač Eric Granado, ki za nagrado sicer ni prejel pokala, ampak kar cestno verzijo električna motocikla Energica Eva. Na drugem mestu je dirko na dirkališču Ricardo Tormo končal Hector Garzo, tretje pa Niki Tuuli. V prvenstvu bo sicer nastopalo kar nekaj znanih dirkačev, ki so v preteklosti tekmovali tudi v elitnem razredu. Ljubitelji motociklizma boste tako lahko na delu videli legendarnega Seteja Gibernaua, pa Alexa De Angelisa, Xavierja Simeona, Bradleyja Smitha in Randyja De Punieta. Manjkala ne bo niti edina ženska svetovna motociklistična prvakinja Maria Herrera.

Dirkači se bodo za naslov pomerili na šestih dirkah. Prva bo na sporedu na Sachsenringu, nato sledi dirka v Spielbergu. Misano in Valencia pa bosta gostila po dve dirki. Tudi to prvenstvo boste lahko ekskluzivno spremljali na Kanalu A in VOYO.